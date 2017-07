Simon Vincent et Hubert Gaudreau dominent le renaissant Rally of the Voyageurs !

Disputé sur huit spéciales totalisant moins de cent kilomètres d’étapes chronométrées

Le pilote québécois Simon Vincent et son co-pilote Hubert Gaudreau (sur Subaru SWRX STI) ont remporté ce samedi la cinquième des neuf étapes de la saison 2017 du Championnat des Rallyes de l’Est canadien (CREC).

Présenté en Ontario, dans la région de Catchacoma, l’événement portait le nom de Rally of the Voyageurs; une renaissance pour ce qui fut autrefois l’une des plus populaires épreuves dans le monde du rallye de performance au Canada.

Disputé sur huit spéciales totalisant moins de cent kilomètres d’étapes chronométrées, le Rally of the Voyageurs est le plus court de toute la saison du CREC mais tout a concordé – y compris les conditions climatiques qui furent parfaites avec du soleil, de la chaleur et des routes rapides et lisses – pour célébrer de la meilleure des manières cette édition 2017.

Les Québécois Simon Vincent et Hubert Gaudreau ont mené du début à la fin. Lauréats de six des huit spéciales, ils n’ont toutefois pas pris plus de trente secondes d’avance à leurs suivants immédiats.

« Je n’ai pas chômé ! » s’est exclamé Simon à l’arrivée, « j’ai attaqué au maximum lors des premières spéciales pour nous ménager une bonne avance. Mais les spéciales étaient courtes, c’est impossible dans ces conditions de se ménager un gros écart, d’autant qu’en arrière de moi, ils y allaient à fond aussi » ajoute-t-il.

La lutte pour la deuxième position a en effet été intense, entre les anciens champions canadiens Peter Thomson et Frank Sprongl (ce dernier co-pilotant Thomson dans sa Mitsubishi Lancer Évo.9) et le duo Martin Donnelly/Alan Ockwell (Subaru WRX STI).

Si Thomson/Sprongl ont décroché deux meilleurs temps de spéciales et finalement terminé à la deuxième position (à vingt-cinq secondes des vainqueurs), l’écart entre les deux équipages ontariens n’a jamais excédé quinze secondes. Au fil d’arrivée, onze secondes les séparent.

Nicolas Laverdière et Jean-Mathieu Tremblay (Mitsubishi Lancer Évo.8) complètent le « Top 4 ». Malgré un tête-à-queue, ils ont maintenu tout au long de l’épreuve ce quatrième rang toutes-catégories. Ils gagnent par ailleurs la classe Production 4 roues motrices.

Les Américains Dmitri Kishkarev/Ryan Dunham (Mitsubishi Lancer Évo.8) et les Ontariens Matthew Ballinger/Bruce Leonard (Subaru WRX STI) ferment la marche des six premiers, juste devant les grands vainqueurs en classe deux roues motrices, Gary Sutherland et Kylee Davis, auteurs d’un rallye parfait avec leur Ford Focus ZX3.

Au classement général toutes-catégories, Sutherland/Davis terminent devant les débutants ontariens Aymeric Levasseur et Sam Roxon (Subaru WRX STI), alors qu’en classe deux roues motrices, le podium est complété par Zoltan Kovacs/Jonathan Desgroseillers (Mitsubishi Lancer) et Mathieu Ayotte/Thomas McCabe (Volkswagen Golf GTI). À noter enfin la victoire de Scott Comens et Jeff Hagan (Plymouth Neon) en classe Production 2 roues motrices.

Quatorze équipages ont pris part à ce Rally of the Voyageurs nouvelle version. Un rallye dont tous les concurrents ont pu noter l’excellente qualité d’organisation.

Pour Simon Vincent et Hubert Gaudreau, il s’agit d’un second gain cette saison, en trois événements disputés. Leur domination se poursuivra-t-elle à l’occasion du prochain rallye ? On le saura le 12 août, alors que sera présenté la sixième étape de la saison 2017, le Black Bear Rally, à Gilmour (Ontario).

Le Championnat des Rallyes de l’Est Canadien (CREC) totalise cette saison neuf événements, tous de niveau régional, répartis entre l’Ontario, le Québec et les provinces maritimes.

Pour tout renseignement, consultez le site www.ecrc-crec.ca

source: Service Presse