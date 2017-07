Sacha Fenestraz l’emporte sur un Nürburgring détrempé

Après avoir acquis sa troisième pole position de la saison samedi

Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) a remporté sa deuxième course de l’année sur la piste humide du Nürburgring.

Le Français s’est imposé devant les rookies Daniel Ticktum (Arden Motorsport) et Yifei Ye (Josef Kaufmann Racing), présent pour la première fois sur le podium. Au classement général de la Formule Renault Eurocup, Robert Shwartzman (R-ace GP) – huitième aujourd’hui – possède six points d’avance sur Sacha Fenestraz et dix sur Will Palmer (R-ace GP).

Hier après-midi, Sacha Fenestraz s’offrait la pole grâce à un tour en 1’54’’741. Le Français s’élançait ainsi dimanche matin devant le pensionnaire du Red Bull Junior Team Daniel Ticktum, Yifei Ye, Robert Shwartzman et Max Defourny (R-ace GP).

Sur une piste détrempée, les trois premiers tours se déroulaient sous le régime de la voiture de sécurité. Lorsque la course reprenait ses droits, Sacha Fenestraz conservait la tête devant Daniel Ticktum et Yifei Ye.

Derrière, Max Defourny prenait l’avantage sur Robert Shwartzman, mais il partait en tête-à-queue avant la nouvelle neutralisation provoquée par l’accrochage entre Alexander Vartanyan (JD Motorsport) et Henrique Chaves (AVF by Adrián Vallés).

À la relance, Daniel Ticktum se plaçait à l’intérieur pour dépasser Sacha Fenestraz, mais le Français parvenait à le recroiser pour garder définitivement les commandes. En parallèle, Robert Shwartzman ravissait la troisième position à Yifei Ye avant de tirer tout droit au premier virage du dernier tour.

Au drapeau à damier, Sacha Fenestraz s’imposait face à Daniel Ticktum et Yifei Ye. Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) et Will Palmer complétaient le top cinq devant Max Defourny et Max Fewtrell (Tech 1 Racing). Le protégé de la Renault Sport Academy précédait Robert Shwartzman, Thomas Randle (AVF by Adrián Vallés) et Luis Leeds (Josef Kaufmann Racing) dans les points.

Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) :

« J’aime ces conditions qui nous obligent à prendre davantage de risques, c’est du Tokyo Drift partout ! Je m’étais fait une petite frayeur avant la relance du huitième tour. Daniel en a profité pour se porter à ma hauteur, mais il a bloqué les roues et j’ai pu le recroiser et faire le trou.

Le bilan du week-end est positif. Certes, ce n’est que ma deuxième victoire de la saison, mais je suis régulier sur tous les rendez-vous. Je reviens à la deuxième place du classement général, tout près de Robert Shwartzman. Rien n’est encore joué, mais la régularité sera la clé. À nous de continuer ainsi. »

Daniel Ticktum (Arden Motorsport) :

« Comme souvent en monoplace, les meilleures occasions se présentent aux départs ou lors des relances. Je savais que je pourrais tenter ma chance sans prendre trop de risques. Hélas, j’ai légèrement bloqué une roue et je n’ai pas pu garder Sacha sous contrôle. J’ai ensuite mordu une ligne blanche et Sacha s’est échappé. Notre rythme était bon pour une première sous la pluie au Nürburgring. Nous avions déjà vu au Hungaroring que ces conditions nous réussissaient. Le prochain objectif est d’être à nouveau sur le podium au Red Bull Ring. Nos essais réalisés sur ce circuit me donnent confiance pour clôturer en beauté cette série de tracés en –ring qui figurent parmi mes pistes préférées du calendrier. »

Yifei Ye (Josef Kaufmann Racing) :

« La Formule Renault Eurocup est une catégorie vraiment disputée. Nous avons joué de malchance en début de saison, mais nous sommes restés concentrés pour progresser sur tous les domaines. Nous avions un excellent rythme à Budapest, mais j’avais commis trop d’erreurs pour pouvoir prétendre au podium.

Nous concrétisons aujourd’hui même si je ne suis pas friand de la pluie au contraire de Sacha et Daniel. Je me suis donc concentré sur ma course, j’ai réussi à gérer la pression de mes poursuivants tout en récupérant la troisième place. J’espère poursuivre sur cette lancée la semaine prochaine en Autriche. »

Pilotes Points

1. Robert Shwartzman (R-ace GP) 198

2. Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) 192

3. Will Palmer (R-ace GP) 188

4. Max Defourny (R-ace GP) 131

5. Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) 128… …

*sous réserve de l’officialisation des résultats à l’issue des vérifications techniques et sportives.

