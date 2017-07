Louis-Philippe Dumoulin signe son deuxième podium de la saison à Toronto

Deux radiateurs Spectra Premium NSCR100 dans le top-5

C’est avec engouement que se termine le week-end à Toronto pour l’équipe #47 WeatherTech Canada/ Groupe Bellemare.

Louis-Philippe Dumoulin a réalisé son deuxième podium de la saison. Il était persuadé que la voiture serait meilleure en fin d’épreuve et particulièrement avec une relance dans les derniers tours.

C’est exactement ce qui s’est passé. En seconde place lors de la dernière relance, Louis-Philippe Dumoulin a su défendre sa position jusqu’à la fin.

Louis-Philippe Dumoulin a qualifié la voiture #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare en septième position hier. A 1,2 seconde de la pole, avec son chef d’équipe Bill Burns, ils ont analysé les réglages afin de gagner en vitesse. Les dépassements stratégiques ont été effectués avec brio et sans accrochages.

« Nous sommes très contents pour l’équipe. La voiture ne se comportait pas comme nous voulions lors des qualifications. Bill Burns et les équipiers ont travaillé fort pour que nous puissions nous battre dans le top-5. Notre ratio dans la transmission tout autour de la piste n’était pas comme nous le voulions, toutefois, nous étions efficaces dans les relances.

Les circonstances ont joué en notre faveur et nous avons terminé sur le podium. Nous devons continuer d’optimiser les réglages pour revenir en force au Grand Prix de Trois-Rivières », mentionne celui qui occupe maintenant la troisième position au classement des pilotes.

En route pour l’Ouest Canadien – UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !

Séance d’autographes au Delta Bessborough, Saskatoon, Saskatchewan : Lundi 24 juillet 2017

Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin participeront à une séance d’autographes organisée par leur partenaire le Delta Bessborough le 24 juillet prochain de 16 h30 à 17h30. Les remorques et les voiture #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau/ Groupe Bellemare /MIA et #47 WeatherTech Canada/ Groupe Bellemare du champion 2014 de la Série NASCAR Pinty’s seront également sur place.

Les amateurs de course et médias sont invités à rencontrer les pilotes et prendre des photos (en face de l’entrée principale du Delta Bessborough).

Finning Canada, partenaire du Delta Bessborough, offrira des bouteilles d’eau qui seront disposées dans leurs équipements lors du cocktail avec les frères Dumoulin et les membres de l’équipe qui se déroulera ensuite au Metric Garden Lounge @The Bess de l’hôtel entre 17h30 et 19h30.

« LA COURSE CONTRE LE CANCER »

C’est dans l’Ouest canadien que nous poursuivrons notre Grand défoulement au profit de la Fondation québécoise du cancer : 26 juillet (Saskatoon, Saskatchewan) et 29 juillet (Edmonton, Alberta).

Résultats de la course ici http://hometracks.nascar.com/results/nps-toronto-71517-results

La course de Toronto sera télédiffusée sur les ondes de TSN le samedi 22 juillet à 14h ainsi que sur RDS le dimanche 6 août à 14h.

source: Dumoulin Compétition (photo – Matthew Manor)