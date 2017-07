La rivalité entre les pilotes Nascar Pinty’s n’est pas près de se dissiper.

Lors de la course Nascar Pinty’s du Toronto Indy de samedi le 14 juillet, une nouvelle page de la rivalité entre pilotes s’est écrite

Il faudra maintenant surveiller les actions entre Alex Tagliani et Andrew Ranger.

Lors d’une manœuvre de dépassement très audacieuse, Tagliani a, de toute évidence, causé la perte d’un podium à Ranger, le frappant littéralement dans le coté, ce qui a diriger la voiture 27 aux puits pour des travaux majeurs, causant un retard de trois tours pour le Granbyen.

Il fallait être là pour sentir toute l’intensité des équipiers affectés aux travaux sur la Dodge Mopar. Des équipiers de DJ Kennington, propriétaire de la voiture, ont même mis la main à la pâte pour retourner Ranger le plus rapidement possible en piste.

Ranger était furieux après la course, révélant à certains médias qu’il n’en pouvait plus de ce type de comportement en piste, et, que si cela devait se faire il devra utiliser la même technique pour gagner des courses.

Faut croire que la 27 est une cible pour certains cette année.

Alex Tagliani était introuvable après la course.

Ce ne fut pas la perfection pour les pilotes Québécois, le presque parfait podium du Québec a été gâché par la présence sur la troisième marche de l’américain Adam Andretti 44, ce qui a relégué Alex Labbé à la quatrième place.

Kevin Lacroix 74 et LP Dumoulin 47 sont cependant montés en 1ère et 2ième place. JF Dumoulin 04 s’est glissé en 5ième position à la suite de l’abandon pour Tagliani et Camirand.

L’autre Québécois en piste, Martin Coté 11, victime de problème de freins, n’a fait que 8 tours avant d’endommager considérablement sa voiture.

Il y aura des heures de travail importante pour l’équipe GO-VR Racing, Coté a dû se contenter de la 19ième place, il faut cependant noter la progression de ce pilote qui n’en n’était qu’à sa quatrième course au volant d’une voiture Nascar Canadienne. Il a donné rendez-vous aux amateurs pour la présentation du GP3R en août prochain.

Adam Andretti a lui aussi émis l’intention d’être présent au GP3R.

Les pilotes de la NASCAR Pinty’s prennent la direction de l’ouest Canadien où une serie de trois courses sur deux programmes sont à l’horaire.

source: Denys Beaudin collaboration spéciale pour Flagworld