Jean-François Dumoulin fait pace à un incident dès le début de la course à Toronto

Il réussi à terminer cinquième du Grand Prix Pinty’s

Deux radiateurs Spectra Premium NSCR100 dans le top-5.

Dumoulin a signé son meilleur résultat depuis le début de la saison aujourd’hui lors du Grand Prix Pinty’s de Toronto.

A l’instar d’un guerrier silencieux, avec respect et performance, le pilote de la voiture #04 Spectra Premium/ Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA, a remonté le peloton de la vingtième à la cinquième position.

Après la séance d’essais, l’équipe #04 Spectra Premium/ Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA a modifié les réglages afin d’obtenir un comportement prévisible à l’entrée comme à la sortie des virages.

La voiture était plus rapide lors des qualifications et cela a certainement contribué au succès lors de la course, et ce, malgré un incident dès le premier tour de piste. Un compétiteur a coincé Jean-François Dumoulin contre le mur provoquant une crevaison et crochissant la suspension arrière.

Il a dû adapter son pilotage au comportement de la voiture avec un pneu plus usé que les trois autres et une suspension faussée. Cet incident a empêché le chef d’équipe, Robin McCluskey, de faire une comparaison valide de la performance de la voiture de Jean-François Dumoulin à celle des leaders.

« Nous avons eu un bon départ. L’équipe #04 Spectra Premium/ Bernier Crépeau / Groupe Bellemare/ MIA a changé le pneu en un temps record et une neutralisation survenue au même moment m’a permis de retourner en piste sur le tour du meneur.

Malgré les avaries, j’ai réussi à optimiser le comportement de la voiture et nous étions en très bonne position dans les derniers tours. C’est une cinquième place satisfaisante et l’objectif est de s’assurer qu’elle sera encore plus performante pour le Grand Prix de Trois-Rivières », explique le pilote de la voiture #04 Spectra Premium/ Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA.

En route pour l’Ouest Canadien – UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !

Séance d’autographes au Delta Bessborough, Saskatoon, Saskatchewan – Lundi 24 juillet 2017

Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin participeront à une séance d’autographes organisée par leur partenaire le Delta Bessborough le 24 juillet prochain de 16 h30 à 17h30.

Les remorques et les voiture #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau/ Groupe Bellemare /MIA et #47 WeatherTech Canada/ Groupe Bellemare du champion 2014 de la Série NASCAR Pinty’s seront également sur place.

Les amateurs de course et médias sont invités à rencontrer les pilotes et prendre des photos (en face de l’entrée principale du Delta Bessborough).

Finning Canada, partenaire du Delta Bessborough, offrira des bouteilles d’eau qui seront disposées dans leurs équipement lors du cocktail avec les frères Dumoulin et les membres de l’équipe, qui se déroulera ensuite au Metric Garden Lounge @The Bess de l’hôtel entre 17h30 et 19h30.

« LA COURSE CONTRE LE CANCER »

C’est dans l’Ouest canadien que nous poursuivrons notre Grand défoulement au profit de la Fondation québécoise du cancer : 26 juillet (Saskatoon, Saskatchewan) et 29 juillet (Edmonton, Alberta).

Résultats de la course ici http://hometracks.nascar.com/results/nps-toronto-71517-results

La course de Toronto sera télédiffusée sur les ondes de TSN le samedi 22 juillet à 14h ainsi que sur RDS le dimanche 6 août à 14h.

source: Dumoulin Compétition