Camirand échappe un autre podium de peu

Au Grand Prix Pinty’s de Toronto—NASCAR Pinty’s

Marc-Antoine Camirand ne visait rien de moins que la victoire, samedi, alors que la série NASCAR Pinty’s était en action dans les rues de Toronto en marge du Honda Indy.

C’est au terme d’une tentative de dépassement pour la première place qu’il a heurté le mur, mettant abruptement fin à sa course.

Une semaine après son podium au Circuit ICAR de Mirabel, le pilote de la voiture GM Paillé n° 22 avait de bons espoirs de répéter une bonne performance dans la Ville Reine.

Qualifié en 5e place, il a pu gagner rapidement des positions, profitant d’incidents devant lui. En deuxième place dès la deuxième relance, avec moins du tiers de l’épreuve dans les livres, il a talonné de près le meneur pendant de nombreux tours.

« Encore une fois, ma voiture GM Paillé n° 22 était ultra rapide. En deuxième place, j’ai longtemps suivi le meneur et j’attendais l’erreur. Je le suivais sans trop forcer, et je sentais qu’il glissait de plus en plus. La victoire était possible », a raconté Camirand, après la course.

La piste de Toronto, aménagée à même les rues de la ville, comprend son lot de difficultés, dont l’étroitesse de certains virages et la surface bosselée, qui rendent les dépassements difficiles.

Avec six tours à faire, Camirand a tenté de prendre la mesure de son adversaire au bout de la ligne droite. Durant cette tentative de dépassement, l’arrière de sa voiture est parti en dérapage et a heurté le mur, causant une neutralisation et mettant fin à la course du pilote.

« Je n’ai peut-être pas été assez patient et j’ai fait une erreur. Je suis déçu du résultat final, mais on tire beaucoup de positif du week-end.

Encore une fois, on a prouvé que la voiture GM Paillé n° 22 pouvait rouler à l’avant et flirter avec la victoire. J’espère me reprendre à Trois-Rivières », a conclu le pilote de Saint-Léonard-d’Aston.

Marc-Antoine Camirand et l’équipe GM Paillé n° 22 seront de retour en action en série NASCAR Pinty’s les 12 et 13 août, lors du Grand Prix de Trois-Rivières.

Le pilote, détenteur du record de 14 victoires au GP3R, souhaite ajouter une première victoire en série NASCAR Pinty’s à ce palmarès.

source: Service Presse