Andrew Ranger et l’équipe Mopar se font malmener à Toronto

Andrew Ranger fût en mesure de prendre possession de sa 20ième pole position en carrière à bord de la Mopar Parts Dodge #27 lors de la cinquième manche de la série NASCAR Pinty’s à Toronto et ainsi mener le peloton au drapeau vert samedi après-midi au Toronto Exhibition Place.

En se disputant les places au devant du peloton rapidement dans les premiers tours, Ranger fût heurter par un adversaire et subit plusieurs dommages considérables à sa voiture, le retirant ainsi de la bataille pour la victoire.



La voiture Mopar Parts Dodge #27 était incroyablement rapide vendredi après-midi avec Ranger derrière le volant pour sécuriser la position de tête avec pratiquement deux dixièmes de seconde devant le plus près compétiteur.

Ranger était content avec la tenue de la voiture et le travail fait par l’équipe.

‘’La voiture était vraiment bien, beau travail de toute l’équipe Mopar, c’est une longue course et on a besoin d’être présent jusqu’à la fin,’’ disait le pilote après la séance de qualification.

Ranger allait donc mener les trois premiers tours à bord de la Mopar Parts Dodge #27 et espérait pouvoir s’installer confortablement et rapidement pour conserver cette position jusqu’à la fin comme il le mentionnait. Cependant, au cinquième tour, Ranger subit un contact par un autre compétiteur le menant directement dans le mur de béton.

‘’Tu ne peux pas gagner la course aussi tôt,’’ disait-il. ‘’Si tu me passes c’est une chose, mais encore une fois on se fait pousser et notre chance de victoire disparait complètement,’’ajoutait le pilote.

La voiture Mopar Parts Dodge #27 subit de nombreux dommages et l’équipe tenta de faire les réparations le plus rapidement possible. Au moment où il s’apprêtait à retourner dans l’action, Ranger était déjà deux tours derrière. ‘’On ne veut pas seulement conduire mais on a besoin d’essayer et amasser le plus grand nombre de points au championnat qu’on peut’’ expliquait-il.

Andrew Ranger amena donc la Mopar Parts Dodge #27 en 15ième position passant sous le drapeau à damier. Après cinq événements, Ranger est présentement — au classement général du championnat.

Andrew Ranger et l’équipe Mopar Parts Dodge #27 partiront maintenant pour l’Ouest Canadien avec les deux événements, le premier ; Mercredi 26 juillet au circuit Wyant Group Raceway à Saskatoon en Saskatchewan.

Les amateurs peuvent avoir plus d’information et suivre les nouvelles de l’équipe Mopar Parts Dodge #27 durant la saison en se rendant au www.mopar.ca en cliquant sur l’onglet Motorsports.

