Vettel ne s’est pas senti bien, premier revers pour le ’shield’

Un premier gros problème à régler

Sebastian Vettel a eu la primeur d’essayer le shield ce matin à Silverstone, cette protection située au niveau de la tête des pilotes et qui est plus ou moins comme une bulle d’avion de chasse.

Toutefois, l’Allemand s’est montré gêné par la conception même de cet appendice.

« Je ne pense pas qu’il faille parler de ses avantages, nous savons dans quel but on teste cette pièce » a-t-il expliqué.

« Au niveau des inconvénients, je l’ai essayé ce matin et je me suis senti mal, la vision n’est pas nette. Je pense que c’est à cause de son incurvation, cela provoque une distorsion et une petite déflexion en ligne droite, ce qui pousse la tête vers l’avant ».

« Nous devions l’essayer une nouvelle fois mais je ne l’ai pas aimé donc nous l’avons enlevé. Il complique également les choses pour entrer et sortir de la monoplace. Ce n’est pas grave pour ce qui est d’y entrer, mais pour sortir c’est un peu plus délicat, même si je pense que c’est surtout une question d’habitude ».

source: http://nextgen-auto.com