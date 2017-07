Valtteri Bottas prend cinq places de pénalité à Silverstone !

La boîte de vitesses en cause

Après Lewis Hamilton la semaine dernière.

C’est au tour de Valtteri Bottas de prendre une pénalité de cinq places sur la grille de départ et ne pourra donc pas briguer la pole position qu’il avait signée la semaine dernière en Autriche.

Comme pour son équipier à Spielberg, c’est un changement de boîte de vitesses qui a entraîné cette pénalité.

L’équipe a confirmé qu’elle était endommagée « de la même manière » que celle de Lewis Hamilton et confirme qu’en dépit d’une tentative de pousser la boîte de vitesses jusqu’à sa sixième course, un changement a été nécessaire.

Toutefois, et toujours d’après Mercedes, le problème qui a frappé les deux monoplaces à une semaine d’intervalle a été compris et ne devrait plus se reproduire, leur évitant ainsi de perdre de nouvelles chances de pole positions.

source: http://nextgen-auto.com