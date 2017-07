Tour du chapeau pour Kevin LacroixTour du chapeau pour Kevin Lacroix

Au Pinty’s Grand Prix de Toronto

Kevin Lacroix vient d’accomplir un tour du chapeau en remportant les trois premières épreuves sur circuit routier dans la série NASCAR Pinty’s.

En effet, le pilote originaire de Saint-Eustache s’est offert la victoire lors du Pinty’s Grand Prix de Toronto, dans le cadre du Toronto Indy ce samedi 15 juillet.

C’est grâce à Don Thomson Jr. et toute l’équipe Bumper To Bumper que Kevin a été mesure de s’établir comme l’un des meneurs de l’épreuve. Ayant qualifié en 3ème position vendredi après-midi, derrière deux féroces compétiteurs, Lacroix avait éprouvé des ennuis mécaniques en fin de séance. Par contre, l’équipe a rapidement réglé le problème.

Effectuant une manœuvre audacieuse, le pilote de la voiture #74 Bumper To Bumper/ Total/ Go Fast / PFC Brakes/ Gates Corporation a connu un excellent départ en passant directement à la position de tête lors du premier virage. Il n’a pas été en mesure de retenir cette position bien longtemps, mais se trouvait tout de même dans le parechoc arrière du 2ème. Tôt dans l’épreuve, un incident entre les deux meneurs est venu faciliter la tâche du pilote de prendre la tête.

Installé confortablement en pole position, Kevin a mené le reste de la course pour décrocher son troisième drapeau à damier de la saison. Grâce à sa victoire lors de la première épreuve de la saison au Canadian Tire Motorsport Park, sa première place la fin de semaine dernière lors du Ecko Unlimited 75 au Circuit ICAR et le résultat de ce samedi 15 juillet, Kevin Lacroix inscrit ainsi un tour du chapeau de victoires en circuit routier.

« Cette victoire nous donne une bonne avance au championnat », déclare Kevin Lacroix qui détient maintenant 222 points, une avance de 13 points sur le deuxième. « Lorsque je suis devenu le meneur de la course, j’ai senti la présence de Marc-Antoine Camirand derrière moi, mais ça ne me dérangeait pas, car je sais que c’est un bon pilote et qu’il ne tenterait pas quelque chose de dangereux. »

Kevin tient à remercier ses commanditaires Bumper To Bumper, Total, Go Fast, PFC Brakes et Gates Corporation, un partenariat entre compagnies engagées qui reflète excellence, ambition et victoire. « Je tiens à remercier tous les gens de Bumper To Bumper qui sont venus voir la course. C’est une équipe de gens dynamiques et passionnés avec qui il est toujours agréable de collaborer. »

La prochaine épreuve de Kevin Lacroix sera le 26 juillet prochain à Edmonton au Wyant Group Raceway pour le Velocity Prairie Thunder Twin 100s présenté par Bayer, qui sera un programme double.

Circuits Résultats

Canadian Tire Motorsport Park 1er

Delaware Speedway 5ème

Autodrome Chaudière 6ème

Circuit ICAR 1er

Grand Prix Pinty’s of Toronto 1er

résultat:

source: Service Presse