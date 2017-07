Renault e.dams inscrit des points importants

Pour la premiere course de New York City

Après des résultats décevants en qualifications et un début de course difficile.

Les deux pilotes finissent dans les points grâce à une septième place pour Pierre Gasly et une huitième position pour Nico Prost.

Renault e.dams reste ainsi en tête du championnat avec 239 points tandis que Séb Buemi, malgré son absence, maintient son avance au championnat pilotes. 20 points le séparent désormais de son rival, Lucas Di Grassi.

C’est sous la pluie et sur une piste très humide que les pilotes découvraient pour la première fois le tracé de New York, vendredi. Ce matin, tous étaient prêts, pour la première séance d’essais libres, à s’élancer sur une piste encore un peu humide.

La session fût rapidement interrompue par un drapeau jaune, puis rouge avec l’arrêt du pilote Venturi, Tom Dillmann.

Après cette interruption, Nico Prost se hissait à la première place du classement et fût le premier pilote à passer en dessous de la barre des 1m07s. Il termina la session en quatrième position en inscrivant un tour en 1 :06.418.

De son côté, Pierre Gasly qui faisait ses débuts en Formule E ce weekend en remplacement de Séb Buemi, continuait son apprentissage de la voiture et de la piste et finissait en dix-septième position.

Lors de la deuxième session d’essais libres, et sur une piste enfin sèche, les pilotes avaient un meilleur aperçu de ce que seraient les qualifications et la course. Cette session fût sans incidents et Nico Prost finissait troisième, tandis que Pierre Gasly terminait quinzième.

En qualifications, le rookie conduisait dans le premier groupe et son coéquipier dans le deuxième. Néanmoins, aucun des deux pilotes ne parvenaient à retrouver la performance du matin. Pierre Gasly se qualifiait dix-neuvième et Nico Prost, neuvième.

A l’extinction des feux, les deux pilotes sortaient indemnes du premier tour. Néanmoins, à la suite de nombreux accrochages, Nico Prost se retrouvait à la dernière place. Pierre Gasly, quant à lui, réussissait à gagner deux positions. La première partie de course fût difficile mais les deux pilotes parvenaient toutefois à faire de beaux dépassements.

Après vingt tours, ils étaient respectivement en quatorzième et quinzième places. Tous les deux auteurs de très bons changements de voiture, ils furent rapidement en bonne position pour inscrire des points. En effet, Pierre Gasly se battait de la huitième place et Nico Prost de la dixième, avant l’arrivée d’une voiture de sécurité.

Lors du dernier tour, un problème sur la voiture de Daniel Abt lui coûta sa troisième place et permis aux pilotes de finir la course en septième et huitième positions. Renault e.dams retrouvera la piste de New York dimanche matin et tentera, une fois de plus, de maintenir son avance aux deux championnats.

Nico Prost, #8 : J’ai commencé cette journée en étant compétitif et plutôt rapide. Néanmoins, un problème de freins en qualifications m’a contraint à partir de la neuvième place, bien trop loin selon moi. J’ai fait un bon départ en course, mais après un contact avec Stéphane Sarrazin, je me suis retrouvé dernier.

Après avoir réussi à gagner quelques positions, j’ai été de nouveau touché, ce qui m’a fait perdre cinq places. Considérant tous ces incidents, finir huitième n’est pas si mal et nous inscrivons des points pour les championnats mais j’espère que nous pourrons faire mieux dimanche.

Pierre Gasly, #9 : C’était une journée excitante et très chargée pour moi puisqu’il y avait beaucoup à apprendre. On peut dire que c’était une course folle avec beaucoup de contacts mais j’ai vraiment apprécié le challenge. Comme c’est une piste étroite, les sensations de vitesse sont décuplées. J’ai beaucoup appris aujourd’hui, je pense que nous avions un bon rythme en course et j’espère que nous serons prêts à nous battre pour plus de points demain.

C’est toujours agréable de découvrir une nouvelle voiture et une nouvelle discipline.

Alain Prost, copropriétaire de l’écurie :

Ce fût une journée étrange et nous avions beaucoup de pression avec l’absence de Séb Buemi. Néanmoins, nous avons fait de très bonnes sessions d’essais libres. Nico était très performant, Pierre découvrait le weekend de course et poursuivait son apprentissage de manière très régulière. Pour autant, nous avons fait de mauvaises qualifications. Nico, comme d’autres concurrents d’ailleurs, n’a pas retrouvé sa performance et Pierre a touché le mur.

La course fût très animée, surtout au début lorsque Nico s’est fait toucher. Nous arrivons cependant à inscrire des points et à en perdre très peu au profit de notre rivale ABT Schaeffler Audi Sport. Donc nous sommes plutôt satisfaits du résultat mais nous pouvons faire mieux et ce sera le but de demain.

Jean-Paul Driot, copropriétaire de l’écurie :

La voiture était performante lors des essais libres mais les qualifications se sont révélées plus difficiles. Nous sommes donc partis du fond de grille. Les pilotes ont néanmoins fait une très belle course et il y a eu beaucoup de dépassements.

Nico a été victime de nombreux accrochages qui n’étaient pas de son fait et il réussit à finir huitième. Pierre partait de la dix-neuvième place et termine septième donc c’est un excellent résultat.

Ainsi, nous ne perdons que deux points au championnat et Séb reste en tête avec 20 points d’avance. Avec plus d’expérience de la piste demain, nous nous attendons à retrouver le devant de la scène.

source: Renault e.dams