Abiteboul ne voit aucun obstacle au retour de Kubica

Mais il ne se prononce pas sur la faisabilité

Après le deuxième essai de Robert Kubica pour Renault, cette fois-ci au Paul Ricard, Cyril Abiteboul a déclaré qu’il n’y a plus franchement d’obstacle à un potentiel retour du Polonais en F1.

« Le premier essai n’était rien de plus qu’une chance pour lui de revenir au volant d’une F1 » explique le directeur de Renault. « C’est une monoplace de 2012 avec des pneus de démonstration et un V8, ce qui ne ressemble pas beaucoup à ce que sont les F1 cette année ».

« Lors du deuxième essai en revanche, nous avons travaillé de manière à ce que cela ressemble à un plan pour donner à Robert et à l’équipe la possibilité de juger un peu plus ses limitations et ses capacités. Il est encore très rapide, très régulier et surtout, il a encore l’énergie de piloter et l’enthousiasme qu’il a toujours eu ».

Abiteboul ne veut pas non plus juger trop hâtivement de la possibilité de Kubica de faire un retour en Formule 1 : « Je ne dirais pas oui ou non. Ce n’est pas comme s’il avait passé un examen, nous n’avons pas vu d’obstacle mais ceci dit, tester dans ces circonstances et tester une voiture actuelle sont deux choses différentes ».

« La situation est complexe, nous ne faisons pas cela pour des raisons promotionnelles, bien que nous voyons que ça crée beaucoup d’attente de la part des médias, mais ce n’est pas pour ça. Nous tenons trop à Robert pour faire cela.

Nous ne voulons pas parler des prochaines étapes pour cette raison, il faut désormais tirer le maximum de nos pilotes actuels et nous penserons à 2018 en temps voulu ».

source: http://nextgen-auto.com