Toro Rosso : Sainz exclu du Grand Prix de Grande-Bretagne ?

L’inspection technique révèle un gros raté chez Toro Rosso

Carlos Sainz pourra-t-il participer ce week-end au Grand Prix de Grande-Bretagne ?

A l’inspection des monoplaces ce jeudi, la STR 12 de Carlos Sainz a été présentée avec des dégâts sur l’attache d’une roue. Or, l’équipe, sommée de remplacer la pièce défectueuse, a refusé d’obéir aux injonctions de la FIA.

« Durant l’inspection initiale, un câble de rétention endommagé a été découvert sur la voiture numéro 55. Les inspecteurs ont informé l’équipe Scuderia Toro Rosso de cette découverte, et lui ont demandé de remplacer le câble » précise un communiqué de la FIA.

« L’équipe a refusé de suivre les instructions des inspecteurs et par conséquent, le délégué technique a vérifié de lui-même le câble endommagé et a trouvé qu’il y avait, en plus du câble endommagé, plusieurs fibres coupées qui étaient rattachées ensemble. »

« Par conséquent, l’équipe savait qu’elle avait un câble endommagé et a présenté la voiture dans un état dangereux pour la sécurité à l’inspection. »

Toro Rosso a ainsi violé l’article 12.1.1.b du code sportif international de la FIA, qui précise qu’en cas d’un tél délit, la voiture incriminée est « inéligible » pour disputer un Grand Prix.

L’écurie italienne n’a pas encore réagi à cette accusation de la FIA.

source: http://nextgen-auto.com – par Alexandre Combralier