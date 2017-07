Silverstone-EL2 : Valtteri Bottas confirme

Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont encore dominé la seconde session d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne

Bottas encore le plus rapide en Angleterre en EL2.

Tout comme en essais libres 1 ce matin, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont dominé les débats sur le tracé de Silverstone, dans la seconde session de roulage de ce vendredi à Silverstone.

Ferrari et Red Bull ont pourtant été les premiers à se hisser aux avant-postes avec Sebastian Vettel, délogé dans la foulée par Kimi Räikkönen puis Daniel Ricciardo, auteur d’un tour en 1’30″148.

Les Mercedes W08 mettront finalement tout le monde d’accord en deux temps. Lewis Hamilton réalise un premier tour canon en 1’28″780 en pneus tendres puis en 1’28″543. Le Britannique devance alors Räikkönen de trois dixièmes, quand Ricciardo et Vettel pointent à une seconde.

Valtteri Bottas ne se hisse alors qu’en cinquième position à 1″5, mais en gommes médiums. Le Finlandais, à la faveur de son passage en pneus super-tendres, signe la référence de la journée en 1’28″496, 47 millièmes devant Lewis Hamilton.

Le Britannique semblait parti pour améliorer, avant une petite erreur dans Maggotts – Becketts – Chapel qui a possiblement créé des dommages sur le fond-plat de la W08 n°44. Le triple champion du monde demeure le seul pilote à avoir réalisé son meilleur tour en gommes tendres.

Ferrari et Red Bull suivent Mercedes

Les Ferrari SF70H de Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel suivent au classement à trois et quatre dixièmes et précèdent les deux Red Bull RB13 de Max Verstappen et Daniel Ricciardo.

Nette progression pour Nico Hülkenberg avec la Renault R.S. 17, septième devant Felipe Massa (Williams). Les commissaires ont par ailleurs placé une potentielle gêne du Brésilien sur Verstappen sous enquête.

Fernando Alonso (McLaren) et Esteban Ocon (Force India) complètent le top 10 devant les deux Toro Rosso de Carlos Sainz et Daniil Kvyat. Sergio Pérez (Force India) se classe 13e devant la première Haas VF17 de Romain Grosjean.

Lance Stroll (Williams), Stoffel Vandoorne (McLaren), Kevin Magnussen (Haas), revenu dans son baquet après avoir cédé sa place ce matin à l’Italien Antonio Giovinazzi, Jolyon Palmer (Renault) et les Sauber de Marcus Ericsson et Pascal Wehrlein suivent au classement.

Plusieurs pilotes sont partis à la faute dans l’enchaînement Maggotts – Becketts – Chapel en début de séance, dont Carlos Sainz, dont le fond-plat de sa monoplace a été changé dans la foulée. Felipe Massa et Kimi Räikkönen se sont également fait piéger à quelques secondes d’intervalle à l’entame des vingt dernières minutes, le Finlandais parvenant à s’extraire du bac à graviers.

La troisième séance d’essais libres aura lieu demain dès 11h, avant les qualifications à suivre en direct commenté sur notre site internet dès 14h.

Classement Essais Libres 2

.

Pos Num Pilote Ecurie Temps Dif. premier Tours 1 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:28.496 31 2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:28.543 +0.047s 35 3 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.828 +0.332s 36 4 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:28.956 +0.460s 36 5 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:29.098 +0.602s 32 6 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:29.586 +1.090s 35 7 27 Nico Hulkenberg Renault 1:29.936 +1.440s 37 8 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:30.006 +1.510s 36 9 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:30.238 +1.742s 28 10 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:30.383 +1.887s 42 11 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:30.555 +2.059s 26 12 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:30.562 +2.066s 34 13 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:30.624 +2.128s 43 14 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:30.661 +2.165s 33 15 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:30.695 +2.199s 37 16 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:30.782 +2.286s 31 17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:30.835 +2.339s 33 18 30 Jolyon Palmer Renault 1:30.879 +2.383s 25 19 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:31.616 +3.120s 27 20 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:31.929 +3.433s 30

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel