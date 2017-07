Monster Energy NASCAR Cup : Overton’s 301 – Présentation de l’épreuve

Avec l’épreuve du New Hampshire la première division de la NASCAR entre dans sa seconde moitié

En outre, il ne reste que huit courses avant le début des playoffs, autant de chances de décrocher son billet pour jouer le titre en ce qui concerne les pilotes qui n’ont pas encore gagné.

Kyle Busch, Chase Elliott, Jamie McMurray, Denny Hamlin, Clint Bowyer, Erik Jones, Daniel Suárez ou encore Trevor Bayne, ils sont huit dans le top-20 à ne pas encore avoir de victoire cette saison et sur ces huit noms quatre se sont déjà imposés sur le New Hampshire Motor Speedway.

À ces huit noms, peut s’ajouter celui de Joey Logano dont la victoire de Richmond a été retirée dans l’optique des playoffs. Alors que la saison régulière est dans son dernier tiers, une victoire pour les pilotes cités précédemment et ce sera la délivrance pour les playoffs qui débuteront à la mi-septembre.

Sur l’ovale du New Hampshire la décision a été prise d’ajouter de la résine dans les virages afin d’augmenter l’adhérence et ainsi de permettre des dépassements plus aisés, sur une piste réputée très difficile dans ce domaine.

Cette course sera également une nouvelle étape dans la lutte pour les commandes du championnat entre Kyle Larson et Martin Truex Jr. À mi-saison, c’est le pilote de la Chip Ganassi Racing qui mène, mais pour un petit point sur son rival.

Le pilote de la Furniture Row Racing est en revanche le leader du classement des points de bonus pour les playoffs avec vingt-huit unités, douze de plus que son plus proche poursuivant, Jimmie Johnson.

L’épreuve en bref

Nom de la course : Overton’s 301

Circuit : New Hampshire Motor Speedway (ovale de 1,058 mile)

Distance : 301 tours / 318,458 miles

Segment 1 : 75 tours / 79,35 miles

Segment 2 : 75 tours / 79,35 miles

Segment 3 : 151 tours / 159,758 miles

source:us-racing.com