Loeb augmente son avance au Silk Way Rally

Sébastien Loeb a augmenté son avance au Silk Way Rally face à Cyril Desprès

Au terme de la 6e étape remportée par Stéphane Peterhansel.

Sébastien Loeb sur son Peugeot 3008DKR Maxi au Silk Way Rally

Si Stéphane Peterhansel n’est plus en mesure de remporter la victoire à la régulière au Silk Way Rally, le multiple vainqueur du Dakar s’est malgré tout distingué en remportant la 6e étape proposant un parcours de 597km dont 387km chronométrés disputés entre Semey et Urdzhar en bouclant la spéciale en 3’16’06 au volant de son Peugeot 3008DKR.

C’est sa seconde victoire d’étape sur cette édition où il a pu profiter des traces réalisées par les camions le précédant.

« Après deux journées très mauvaises, je suis très heureux de cette étape où nous avons pu creuser des écarts importants. Ce parcours était très agréable avec notamment des paysages magnifiques et des portions très techniques », commente Stéphane Peterhansel.

Résultat d’étape:

1.Peterhansel 03:16:06

2.Loeb +00:15:28

3.Han +00:16»19

4.Lu +00:20:47

5.Lavieille +00:20:53#Silkwayrally2017

Sébastien Loeb, le leader du Silk Way Rally sur le Peugeot 3008DKR Maxi, a été le plus proche de Stéphane Peterhansel en terminant à 15’28.

Le nonuple champion du WRC a augmenté de 13 minutes son avance sur son coéquipier Cyril Desprès qui pointe désormais à 1h03 de l’Alsacien.

Wei Han (Geely SMG) a complété le tiercé de tête de l’étape et n’accuse plus que 35s de retard sur la 3e place du classement général occupée par Bryce Menzies (Mini JCW Rally) et s’est emparé du 4e rang avec 2 minutes d’avance sur Christian Lavieille (Baicmotor BJ).

Classement après la 6ième étape:

1.Loeb 17:16:24

2.Despres +01:03:41

3.Menzies +01:30:12

4.Han +01:30:47

5.Lavieille +01:32:55#Silkwayrally2017 #SWR2017

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis