Cette semaine, la Formule E fait sa première visite à New York

Pour l’avant-dernière manche de la saison 2016/17 du championnat

La double-manche de l’ePrix se déroulera dans les quartiers modernes de Brooklyn, autour de Pier 11 et du Brooklyn Cruise Terminal les samedi 15 et dimanche 16 Juillet.

Ce nouveau circuit dessiné sous l’arrière-plan de Manhattan et de la Statue de la Liberté propose un total de 10 virages avec un mélange de portions rapides, de virages en épingle et une avant-dernière ligne droite plongeant directement vers le front de mer.

Renault e.dams s’installe dans la « Grosse Pomme » avec 229 points au compteur, soit une avance de 58 points sur leur rivale ABT Schaeffler Audi Sport. Ce sera néanmoins un ePrix particulier pour l’équipe qui ne pourra compter sur la présence de Séb Buemi, retenu avec Toyota dans le championnat FIA WEC pour les 6 heures du Nürburgring qui se tiendront le même weekend.

Le pilote français Pierre Gasly remplacera le leader au championnat pour ces deux courses et tentera pour ses débuts en Formule E de marquer un maximum de points afin de permettre à l’équipe de conserver sa première place au championnat. Avec seulement quatre courses restantes pour prétendre au titre, Renault e.dams a mené jusqu’ici un parcours sans faute en inscrivant des points à chaque course. Mais tout reste encore à jouer…

Trois questions à…

Nous avons demandé ses impressions à Yannick Hubert, chef ingénieur, en amont de la course.

Nous nous dirigeons pour la toute première fois vers New York, au port de Brooklyn. Que pouvez-vous nous dire de cette nouvelle piste ?

Le circuit de New York est l’un des circuits les plus lents de la saison et l’une des plus petites pistes puisqu’elle ne fait que 1,953 km. Pour l’occasion, le sol a été re-surfacé donc nous nous attendons à avoir des utilisations de pneus différentes. Nous sommes néanmoins ravis de pouvoir découvrir une nouvelle piste, qui plus est dans une des villes les plus renommées du monde.

Quels vont être les challenges techniques de ce circuit ? Y a-t-il de belles opportunités pour dépasser ?

Le circuit offre quelques opportunités de dépassements. Il y a plusieurs phases de vitesses élevées avec des zones de gros freinage et des virages très lents. Il y aura beaucoup de demande électrique et l’un des challenges majeurs de ce circuit concernera donc les freins. C’est sur ce point que nous serons capables de faire la différence.

Comme à Berlin, nous aurons deux courses dans le weekend. Y a-t-il un enjeu technique pour la voiture de courir deux fois ?

La difficulté sera davantage pour les pilotes compte tenu du décalage entre le nombre de tours : il y a 43 tours le samedi et 49 le dimanche. Cela n’est pas habituel, il y aura donc deux stratégies à appliquer et il faudra que les pilotes adaptent leur niveau de consommation avec le rythme en course. Nous sommes impatients de retrouver la piste.

Les pilotes

Nico Prost

« J’ai vécu trois ans à New York donc c’est un peu comme un ePrix à la maison et il y a une réelle envie de faire de belles courses ici. C’est un weekend très important au niveau du championnat aussi bien pour l’équipe que pour moi. Je veux reconquérir ma troisième place. Nous sommes très motivés, nous nous sommes bien préparés mais comme d’habitude nous savons que ce sera une dure bagarre. »

Pierre Gasly

« Je suis très heureux à l’idée de cette nouvelle expérience. Cela va être un vrai challenge de courir en Formule E pour deux manches. J’ai beaucoup à apprendre en très peu de temps. Je souhaite remercier Renault e.dams pour cette opportunité et j’ai hâte de découvrir la Formule E à Brooklyn. »

Notes du tracé

Samedi

Essais Libre 1 – 08.00 – 08.45

Essais Libre 2 – 10.30 – 11.00

Qualifications – 12.00 – 12.36

Super Pole – 12.45 – 13.00

Départ – 16.00

Dimanche

Essais Libre – 07.00 – 07.45

Qualifications – 09.00 – 09.36

Super Pole – 09.45 – 10.00

Départ – 13.00

1,953 (km) : Longueur du circuit.

10 : Nombre de virages.

43 : Nombre de tours pendant l’ePrix de samedi 15 juillet.

49 : Nombre de tours pendant l’ePrix de dimanche 16 juillet.

157 : Séb Buemi mène le championnat pilotes avec 157 points.

72 : Nico Prost est quatrième avec 72 points.

229 : Renault e.dams mène le championnat équipes avec 229 points.

source: Renaul e.dams