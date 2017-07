Soirée Modlite Québec

Au RPM Speedway ce samedi avec 2 X 15 tours !

Nos bolides seront en piste ce samedi afin de poursuivre notre course au Championnat ainsi que pour l’obtention du titre de Recrue de l’année.

Pour cette occasion nous serons les invités du RPM Speedway.

Nous serons le 15 juillet et on en profitera pour faire de ce chiffre 15 deux finales de 15 tours chacun et ce munis de nos fameux « Sail Panels » commandités par Drummondville Ford

Soyez-en assurés, nos bolides seront prêts à vous en mettre plein les yeux et ce durant les deux finales.

Notre série sous la commandite officielle de Dionne & Frères Pièces d’autos de Drummondville et maintenant aussi de Sorel va très bien en cette saison 2017 et plusieurs bolides sont en piste à chaque occasion; de plus même si Benjamin Cartier # 22b détient le record de piste pour notre série au RPM Speedway avec 15.440 secs. plusieurs autres pilotes ont bien l’intention d’abattre ce record et ce dès la première finale…attendons voir si…..

POOL Modlite Québec

À chacune de nos courses « comptant pour le championnat » vous pouvez faire votre POOL simplement en vous rendant sur notre site internet, cliquer sur l’onglet « Pool Modlite Québec », vous inscrire si ce n’est pas déjà fait et former votre podium de la finale selon votre bon feeling…. des points sont attribués selon vos choix….c’est facile et surtout c’est »Gratuit »…amusez-vous avec nous!

Vous voulez afficher votre commerce pour l’une ou l’autre de nos courses ou encore commanditer un événement spécial, n’hésitez pas à contacter un membre de la direction et une place de choix vous sera faite…voilà une belle occasion de vous joindre à la troupe Modlite Québec!

Pour plus d’informations sur notre série ou pour acquérir un bolide de qualité en vu de terminer la saison 2017 avec nous ou tout simplement connaître les pilotes et admirer ces superbes bolides à l’échelle 5/8 de leurs grands frères Modifiés, visitez régulièrement notre site internet : http://www.modlitequebec.com

source: Réjean « Regg » Ouellet – Relationniste Modlite Québec