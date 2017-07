Silk Way Rally : Cyril Despres l’emporte à Semey

Cyril Despres, vainqueur en 2016 du Silk Way Rally, a ouvert son compteur de victoires d’étape ce mercredi à Semey

Sébastien Loeb conserve largement la tête de la course.

Après avoir perdu plusieurs minutes lors de la troisième étape du Silk Way Rally et surtout hier vers Astana après s’être bloqué hors de la trace

Cyril Despres a retrouvé son élan ce mercredi vers Semey au Kazakhstan.

Le pilote de la Peugeot 3008 DKR n°100 s’est imposé au terme des 484 km contre le chrono sur une étape cumulant près de 850 km et où les camions se sont montrés à leur avantage.

Sur un parcours annoncé comme présentant les premières vraies difficultés de l’épreuve, Despres devance en 4h30′ les Kamaz de Dmitry Sotnikov, deuxième à 2’17 », et Anton Shibalov, troisième à plus de six minutes du vainqueur du jour. Yangui Liu (Baicmotor BJ40L) prend la quatrième position à 6’26 », le top 5 étant complété par le Kamaz d’Eduard Nikolaev à 12’04 ».

Loeb assure, Peterhansel perd encore du temps

Derrière ce top 5, Bryce Menzies hisse la première Mini JCW au sixième rang à plus de 14′ devant Binglong Lu (Baicmotor BJ40L) et Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR Maxi), pointé en huitième position à 17’40 ».

Déjà en difficulté hier après être parti en tonneaux, et avoir cédé plus de trois heures, Stéphane Peterhansel a de nouveau connu une journée délicate, avec une 24e place provisoire au classement de l’étape à plus de 52′. L’organisation de l’épreuve indiquait de potentiels problèmes techniques au kilomètre 385 pour le vainqueur du Dakar, qui se sont révélés être des soucis d’amortisseurs.

Au classement général, Sébastien Loeb reste solide leader du Silk Way Rally, avec 50′ d’avance sur Cyril Despres. Bryce Menzies monte sur le podium provisoire à 1h15’30 », en profitant de la perte de temps de Christian Lavieille (Baicmotor BJ40L) ce mercredi, le Français ayant concédé plus de 33′.

Lavieille conserve toutefois la quatrième place du général à 1h28′. Wei Han (Geely SMG Buggy) complète le top 5 provisoire.

Classement Silk Way Rally après Etape 4

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel (photo © Peugeot Sport)