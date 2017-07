Martin Harvey de retour au Toronto Indy

Pour la quatrième étape du Challenge Canadien de la Coupe Porsche GT3

Martin Harvey, le pilote de la Porsche numéro 08 Wingho Racing commanditée par les restaurants McDonald’s de Berthierville et Joliette et Porsche Prestige de Montréal, est de retour à Toronto ce weekend..

Harvey disputera le quatrième programme double du Challenge canadien de la coupe Porsche GT3 Ultra 94 présenté par Yokohama.

La septième course du calendrier sera disputée samedi sur le circuit urbain de 2,82 kilomètres de 11 virages situé près du centre-ville de Toronto – la piste est tracée sur les terrains qui étaient autrefois connus sous le nom d’Exhibition Place.

Quant à la huitième épreuve, elle sera courue dimanche avant le Toronto Indy, course principale du weekend. Cette quatrième des six étapes de la Coupe Porsche est présentée dans le cadre du Toronto Indy, la plus importante course automobile annuelle disputée en Ontario.

Pour le résident de Repentigny, la donne sera différente ce weekend au Toronto Indy. Lors des deux années précédentes, il avait inscrit quatre victoires lors de programmes doubles en catégorie Or réservée aux voitures Porsche 911 plus anciennes.

Ce weekend, le pilote semi-professionnel dispute le Championnat Masters Platine pour pilotes de 45 ans et plus, une catégorie où la compétition est plus intense.

À la suite du carambolage monstre survenu au départ de la cinquième course du calendrier disputée à Watkins Glen il y a 15 jours, il est à prévoir que quelques pilotes seront absents sur la grille à Toronto. Ceci laisse entrevoir des changements au classement des pilotes à l’issue des deux courses du weekend.

« Ça risque de moins brasser à Toronto, a déclaré Martin Harvey qui se rappelle la catastrophe du Glen. Du moins, je l’espère même si les murs de béton des circuits urbains sont omniprésents et très rapprochés.

Sérieusement, c’est un circuit qui me rappelle de bons souvenirs avec mes victoires en 2015 et 2016. Cette année, c’est une autre paire de manches dans la Coupe Platine. Mes adversaires sont plus coriaces et plus expérimentés. Comme pour tous les circuits urbains, la piste est étroite et il y a peu d’endroits pour doubler. C’est en qualification que tout risque de se passer. »

À l’horaire pour les pilotes Porsche sur le circuit urbain du Exhibition Place, deux périodes d’essais libres de 30 minutes le vendredi 14 juillet. La première à 9 h 20 et la seconde à 16 h 50. Samedi, l’unique séance de qualification sera disputée de 9 h 15 à 9 h 45.

Cette qualification sera suivie de la septième course de la saison qui sera courue de 17 h 20 à 18 h 05. Le dimanche 16 juillet, le départ de la seconde course de 45 minutes du weekend sera donné à 13 h 40 devant la foule qui aura envahi les estrades pour le départ du Toronto Indy, épreuve principale du weekend.

Au classement des pilotes, Martin Harvey occupe le cinquième rang du Championnat Masters Platine à 10 points du Montréalais Étienne Borgeat.

Au classement général qui regroupe les pilotes professionnels et les semi-pros du Championnat Master, le pilote de la Porsche McDonald’s est au onzième rang, à un point de la 10e position.

Un rapport des deux sprints disputés dans le cadre du Toronto Indy sera produit après la course de dimanche.

Les amateurs peuvent suivre en direct de Toronto le déroulement visuel et chronologique des temps lors des périodes d’essais, de la qualification et des deux courses sur le réseau http://scoring.imsa.com/ ou au http://porschegt3cupcanada.imsa.com/ en cliquant sur Live Video et/ou Live Timing & Scoring.

Source : Max d’Orsonnens