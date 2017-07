Les Alpine A470 prêtes à repartir en conquête

Vingt-neuf voitures, dont onze LMP2, seront au départ dimanche à 13h00

La quatrième et dernière manche européenne du Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC se déroule ce week-end sur le mythique Nürburgring (Allemagne).

L’équipe Signatech Alpine Matmut retrouvera Nicolas Lapierre aux côtés de Gustavo Menezes et Matt Rao sur l’Alpine A470 n°36.

La n°35 sera toujours pilotée par le trio composé de Nelson Panciatici, Pierre Ragues et André Negrão.

Quatre semaines après les 24 Heures du Mans, le FIA WEC prend la direction d’un autre tracé légendaire : le Nürburgring. Sur le circuit technique et vallonné qui clôturera la saison européenne, Signatech Alpine Matmut aura à cœur de poursuivre sur la lancée de son podium dans la Sarthe.

Quatrième à Silverstone puis cinquième à Spa-Francorchamps, l’Alpine A470 a affirmé ses progrès en atteignant la troisième place au Mans. Signatech Alpine Matmut compte désormais capitaliser sur cette dynamique positive au Nürburgring et se replacer dans la course au titre avant de quitter le Vieux Continent.

Sixième et troisième du classement général LMP2, les Alpine A470 n°35 et n°36 sont toujours en embuscade avant d’affronter leurs concurrents sur une piste mettant en valeur la bravoure des pilotes.

Ce rendez-vous sera marqué par le retour de Nicolas Lapierre dans l’Alpine A470 n°36, aux côtés de Gustavo Menezes et Matt Rao. L’an passé, le Français et l’Américain s’étaient imposés avec panache et ils voudront récidiver avant de s’envoler pour un long périple les emmenant au Mexique, aux États-Unis, au Japon, en Chine et à Bahreïn.

Avec l’Alpine A470 n°35 confiée à Nelson Panciatici, Pierre Ragues et André Negrão, Signatech Alpine Matmut peut jouer sur deux tableaux. Au Mans, l’équipage a fait la démonstration de son homogénéité. Nelson et Pierre en profiteront ainsi pour approfondir leur collaboration avec André, à qui le Nürburgring a souvent réussi. Comme leurs équipiers, c’est le podium qui sera dans leur ligne de mire.

Tout au long du week-end, il faudra également surveiller le ciel, d’ordinaire très capricieux dans l’Eifel ! Les voitures seront en piste vendredi pour deux séances d’essais libres suivies d’une ultime session le lendemain matin. Les qualifications débuteront samedi à 15h25. Le départ des 6 Heures du Nürburgring sera donné dimanche à 13h00.

Ils ont dit

Bernard Ollivier, Directeur général-adjoint d’Alpine

« Après nos résultats du Mans, je ne doute absolument pas de la motivation des ingénieurs, des techniciens et des pilotes pour ce nouveau rendez-vous. Le Nürburgring doit nous permettre de concrétiser et d’obtenir les résultats dignes de notre potentiel.

Un an après la présentation d’Alpine Vision, nous tenons une nouvelle occasion de briller en Allemagne, où chaque succès contribue à la notoriété et l’image d’Alpine sur le plus grand marché du sport et du premium. L’an passé, nous y avions fait une course magnifique avec Gustavo et Nicolas.

Nous espérons retrouver ce niveau de performance afin de maintenir notre objectif intact : la défense de notre titre. »

Philippe Sinault, Team principal Signatech Alpine Matmut

« Depuis l’arrivée des 24 Heures du Mans, toute l’équipe s’est remobilisée pour préparer la seconde partie de la saison. Nous sommes prêts avec deux A470 optimisées, dont les organes sensibles ont été remis à neuf.

Nous retrouvons également une configuration plus typée ‘sprint’ après les spécificités liées aux 24 Heures du Mans. Nous avons également profité de la vague de chaleur pour réaliser des essais en vue des manches overseas. Outre le facteur météo qui requiert certaines facultés d’adaptation, le Nürburgring est toujours une course difficile en raison de sa place au calendrier.

La saison est loin d’être terminée et il reste plus de la moitié des points à attribuer. Avec le retour de Nico et des équipages rodés, nous sommes bien placés au classement général pour aborder les prochaines manches dans les meilleures conditions. Nous y étions parvenus l’an passé en nous imposant. Ce week-end, nous devrons impérativement être aux avant-postes pour montrer qu’il faudra compter sur nous jusqu’au bout. »

Programme

VENDREDI 14 JUILLET

11h35 : essais libres 1 (90’)

16h15 : essais libres 2 (90’)

SAMEDI 15 JUILLET

9h45 : essais libres 3 (60’)

15h25 : qualifications LMP1 / LMP2 (25’)

DIMANCHE 16 JUILLET

13h00 : 6 Heures du Nürburgring

source: Alpine