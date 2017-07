Kevin Lacroix en tête du championnat NASCAR Pinty’s

Pour le Pinty’s Grand Prix of Toronto

Avec seulement quelques jours entre la course au Circuit ICAR et le Toronto Indy, Kevin Lacroix est prêt à défendre sa première place au championnat de NASCAR Pinty’s.

Fort de sa victoire lors du ECKO Unlimited 75 samedi dernier, Kevin profite d’une avance de 5 points au championnat des pilotes.

Le tracé du Toronto Indy plaît particulièrement au pilote de la voiture #74 Bumper To Bumper/ Total/ Go Fast / PFC Brakes/ Gates Corporation; « J’aime beaucoup ce genre de tracé urbain, comme celui du Grand Prix de Trois-Rivières.

Le circuit du Toronto Indy comporte des virages rapides techniques et des zones de freinage intéressantes. Les murs rajoutent définitivement un défi de plus, et les surfaces non parfaites de la route mettent de l’action, » affirme le pilote.

La course de NASCAR Pinty’s se déroulera à 15h45 ce samedi 15 juillet au Toronto Exhibition Place. Cette année marquera le 31ème anniversaire de la course dans les rues de Toronto. En effet, ce tracée de 1,75 mile fait partie intégrale de l’histoire de sport automobile au Canada.

Par contre, ce n’est que depuis 2016 que la série NASCAR Pinty’s est de retour sur cette piste urbaine. L’année dernière, Kevin Lacroix avait pris les devants de la course dès le premier tour. Il avait terminé l’épreuve sur la troisième marche du podium. Cette fois-ci, il tentera sa troisième victoire de la saison.

Kevin tient à remercier ses commanditaires Bumper To Bumper, Total, Go Fast, PFC Brakes et Gates Corporation, un partenariat entre compagnies engagées qui reflète excellence, ambition et victoire. « Nous menons à nouveau au championnat, et nous allons à Toronto pour garder cette première position. »

Circuits Résultats

Canadian Tire Motorsport Park 1er

Delaware Speedway 5ème

Autodrome Chaudière 6ème

Circuit ICAR 1er

source: Service Presse