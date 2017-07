Honda Indy Toronto : Présentation de l’épreuve

La dernière occasion pour le plateau de s’affronter dans une course urbaine cette saison

Toronto au Canada est la seule épreuve de la saison des Verizon IndyCar Series à se dérouler hors des frontières des États-Unis d’Amérique.

C’est dans les rues de Toronto que les pilotes du peloton de l’IndyCar vont s’affronter cette semaine à l’occasion du douzième et dix-sept rendez-vous de la saison.

Dans les rues canadiennes la lutte pour le championnat continuera de s’intensifier avec la présence d’un nouveau venu en la personne d’Hélio Castroneves, vainqueur la semaine passée sur l’Iowa Speedway et totalement relancé, puisqu’il occupe la deuxième place du classement général à huit points de Scott Dixon.

Cette course marquera le cinquantenaire de la première venue de l’IndyCar au Canada. En 1967 la série de monoplace était déjà présente dans l’Ontario, à Bowmanville sur le tracé de Mosport, aujourd’hui connu sous le nom de Canadian Tire Motorsports Park.

Bobby Unser avait remporté les deux courses disputées cette année-là, deux courses jumelles de 100 miles, la seconde course avait d’ailleurs été raccourcie pour cause de pluie.

Triple vainqueur dans la cité de l’Ontario, Will Power est le pilote en activité le plus victorieux à Toronto, mais aussi le seul multiple vainqueur au tour du parc des expositions le long du lac Ontario.

Le Push To Pass sera disponible pendant 200 secondes avec une utilisation limitée à 20 secondes maximum par appui sur le bouton gérant le surplus de puissance.

L’épreuve en bref

Nom de la course : Honda Indy Toronto

Circuit : Streets of Toronto’s Exhibition Place (circuit urbain de 1,786 mile)

Distance : 85 tours / 151,81 miles

Diffusion : NBCSN, INDYCAR Radio Network, Sirius XM 209 et SiriusXM 214 – Canal+ Sport pour la France

source: us-racing.com