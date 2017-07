Alpine et Nelson Panciatici visent un bon résultat

Sur le circuit du Nurburgring, en Allemagne

Après une pause d’un mois, le Championnat du Monde d’Endurance (FIA WEC) reprend ses droits sur le circuit du Nurburgring, en Allemagne.

L’équipe Signatech-Alpine Matmut a frôlé l’exploit aux 24 Heures du Mans en occupant le troisième rang du classement général à 40 minutes de l’arrivée, avant qu’un problème de frein les fassent rétrograder.

Après la victoire de l’A442B en 1978, la quatrième place au général de l’A470 n°35 constitue désormais le deuxième meilleur résultat au scratch d’Alpine aux 24 Heures du Mans.

Mis en confiance, Nelson Panciatici et ses coéquipiers auront donc à cœur de viser un bon résultat au Nurburgring !

Nelson Panciatici s’est bien préparé pour cette course avec une grosse séance au simulateur ellip6 avec son ingénieur Thomas, mais aussi en remportant, au volant de la LMP3 du Duqueine Engineering, les 4 Heures de Dijon comptant pour le championnat VdeV !

La trêve a semblé longue à Nelson Panciatici et il est impatient de retrouver le volant de son Alpine A470 :

« J’ai trouvé le temps long mais les affaires reprennent et je suis vraiment content d’aller au Nurburgring, un circuit que j’apprécie beaucoup ! Je me suis bien préparé, que ce soit au niveau physique ou du pilotage car je sais que cela va être difficile par rapport à la concurrence. Si nous voulons un podium il va falloir être irréprochable dans tous les domaines, que ce soit au niveau du pilotage, dans le trafic ou en stratégies !

Après notre course du Mans, toute l’équipe Signatech Alpine Matmut est encore plus motivée pour évoluer en haut du classement et je sais que je peux compter aussi sur mes coéquipiers, Pierre Ragues et André Negrao pour atteindre cet objectif.

Nous sommes en Endurance, les courses se gagnent aussi dans les stands et dans ce domaine on est parmi les meilleurs. Nous avons les moyens de réaliser une belle course, on fera tout notre possible pour y arriver !»

C’est une course importante pour Alpine et l’équipe Signatech-Alpine Matmut visera la victoire avec un Nelson Panciatici qui apportera, comme d’habitude, sa contribution !

source: Communication Startrace