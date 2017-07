Alex Tagliani aspire à une deuxième victoire d’affilée

Au Toronto Indy ce weekend lors du NASCAR Pinty’s

Alex Tagliani espère inscrire une deuxième victoire consécutive au Grand Prix Pinty’s de Toronto, cinquième des 13 courses de la série canadienne de NASCAR, qui sera disputée en grande primeur samedi dans le cadre du Toronto Indy.

L’an dernier lors du retour de la série NASCAR Pinty’s qui avait été absente de la Ville Reine depuis 2011, le pilote de la voiture numéro 18 EpiPen-Lowe’s-St Hubert-Spectra Premium avait contré les attaques d’Andrew Ranger dans les derniers tours de la course pour inscrire sa première victoire sur le circuit urbain de 2,82 kilomètres comprenant 11 virages du Toronto Exhibition Place.

« Nous sommes heureux d’être de retour à Toronto où nous avons triomphé l’an dernier, a déclaré Tagliani. À la suite d’une excellente performance au circuit ICAR la semaine dernière où nous nous sommes qualifiés en première position pour ensuite mener les 61 premiers tours, l’équipe est très confiante de me donner une voiture aussi rapide pour la course qui vient.

À la veille de cette importante épreuve, nous sommes très optimistes. Notre dernière performance motive toute l’équipe. Nous espérons récolter une deuxième victoire de suite à Toronto. C’est notre objectif. Présentement, l’esprit d’équipe est très élevé au sein de Tagliani Autosport. Espérons que la météo sera au rendez-vous afin que tous puissent passer un agréable weekend.

Vingt et un pilotes sont inscrits au Grand Prix Pinty’s de Toronto. Le départ pour cette course de 35 passages (100 kilomètres) sera donné samedi à 15 h 45. La séance d’essais d’une heure débutera vendredi à 11 h 55 et la qualification à 16 h 05.

En 49 départs en NASCAR Pinty’s, Tag a inscrit cinq victoires, huit positions de tête, 19 top cinq et 31 top dix. Les amateurs pourront revoir le déroulement du Grand Prix Pinty’s de Toronto sur les ondes de RDS le dimanche 6 août à 14 heures.

Alex Tagliani rencontre ce jeudi les amateurs au magasin Lowe’s de York en Ontario

Alex Tagliani visitera ce jeudi le magasin Lowe’s au 1300, avenue Castlefield à York, Ontario pour rencontrer les amateurs de course, le personnel et les clients du magasin. Tagliani et son équipe seront sur place avec le camion de course Tagliani Autosport et la voiture 18 EpiPen-Lowe’s-St Hubert.

Tous pourront profiter du passage d’Alex pour prendre des photos et recueillir l’autographe du célèbre pilote en plus de participer aux nombreux concours d’arrêts aux puits.

Tagliani a également profité de l’occasion pour parler du lancement du concours « Accélérez la discussion d’Allergies alimentaires Canada » en ligne sur le site allergiesalimentairescanada.ca/tag.

Les amateurs et les médias sont invités à rencontrer Alex qui se fait toujours un plaisir de les recevoir. Ces rendez-vous avant course se déroulent de mai à septembre soit dans un magasin Lowe’s, RONA ou Réno-Dépôt situé dans la ville où est disputée l’une des 13 courses de la série NASCAR Pinty’s.

Lors de ces évènements, Lowe’s Canada s’associe à EpiPen pour mieux faire connaître les risques associés aux allergies alimentaires. EpiPen, un autre commanditaire principal d’Alex Tagliani, fabrique les auto-injecteurs EpiPenMD pour le traitement d’urgence des réactions anaphylactiques.

Participez au concours Accélérez la discussion d’Allergies alimentaires Canada !

Cet été, joignez-vous au pilote automobile canadien vedette Alex Tagliani qui participera à des courses partout au pays et, dans le cadre de l’événement L’été de TAG 2017, contribuera à la sensibilisation aux allergies alimentaires et à l’importance d’informer son entourage en cours de route !

« Comme toujours, joindre l’utile à l’agréable est toujours un plaisir dans mon cas, car nous sommes aussi à Toronto pour lancer le concours interactif Accélérez la discussion d’Allergies alimentaires Canada sur le site allergiesalimentairescanada.ca/tag.

C’est un concours très intéressant qui s’adresse à tout le monde; surtout ceux qui souffrent d’allergies ainsi que leurs amis qui ne sont pas affectés afin qu’ils puissent interagir, échanger en publiant des conseils et voir comment vivent les gens affectés par les allergies et quels sont leurs défis.

Lowe’s est extraordinaire dans son appui à la cause en offrant des prix hebdomadaires appréciables en plus d’un grand prix de 2 500 $ en carte-cadeau. Faire la promotion d’une telle initiative est important pour moi. C’est la première fois que nous donnons la parole aux gens souffrant d’allergies afin qu’ils puissent parler de leur situation.

C’est un parcours intéressant pour EpiPen. Je suis toujours aussi fier de les représenter et de constater aussi à quel point ils sont créatifs dans la façon de faire participer les gens à notre programme de course, » a conclu Tagliani.

Joignez-vous à Alex Tagliani alors qu’il accélère la discussion sur les allergies alimentaires !

À partir du 10 juillet, prenez part à la conversation sur les allergies alimentaires dans le cadre du concours Accélérez la discussion en publiant votre conseil favori sur la manière de gérer en toute sécurité les allergies alimentaires, afin de le partager avec les autres.

Chaque publication vous donne une chance de gagner l’un des cinq prix hebdomadaires et/ou un grand prix offert par Lowe’s/RONA. N’oubliez pas de partager votre conseil avec un ami : si celui-ci commente le conseil que vous avez publié, il aura lui aussi une chance de gagner un prix hebdomadaire et/ou le grand prix offert par Lowe’s : allergiesalimentairescanada.ca/tag

Source : Max d’Orsonnens – Tagliani Autosport