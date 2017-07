Trois victoires pour Kurt Wittmer et l’équipe Ste-Rose Honda (+photos)

En série SPC au circuit ICAR de Mirabel !

Engagée cette saison dans les championnats nord-américain World Challenge Touring et canadien Super Production Challenge (SPC).

album photos Flagworld

L’équipe Ste-Rose Honda a décroché le week-end dernier ses premières victoires toutes-catégories de la saison 2017, dans la série SPC qui se produisait au Circuit ICAR de Mirabel dans le cadre de l’événement annuel de NASCAR.

Quatre courses étaient au programme et Kurt Wittmer, aux commandes de la Civic Si de l’équipe Ste-Rose Honda, a décroché trois victoires et une deuxième place, en plus de récolter la pole position aux qualifications.

Un score presque parfait pour le jeune pilote, qui en est seulement à sa seconde saison de sport automobile en carrière !

L’équipe Ste-Rose Honda et tous les pilotes de la série SPC ont connu toutes les conditions climatiques lors de cet événement, disputé devant une bonne foule.

Pluie pour la première course, piste s’asséchant lors des deuxième et troisième et finalement piste entièrement sèche pour la quatrième et dernière manche de la journée, il y en avait pour tous les goûts mais, aux avant-postes, un même pilote à chacune des épreuves : Kurt Wittmer.

Kurt avait certes déjà gagné des courses l’an dernier, lors de sa saison recrue, mais c’était en classe Compact, où il s’était d’ailleurs battu pour le titre jusqu’au dernier événement. Cette fois, ce sont des victoires toutes-catégories qui se sont enchaînées ! « Ma Civic Si de l’équipe Ste-Rose Honda était parfaite.

Mais il m’a fallu quand même travailler très fort pour décrocher ces victoires. Lors de la première course qui durait 25 minutes, j’avoue avoir eu un peu de chance car les pilotes avec qui je luttais pour la victoire ont tous deux éprouvé des ennuis mécaniques. Cela m’a bien sûr facilité la tâche. En revanche lors de la course de 50 minutes, divisée en deux segments pour constituer les manches 2 et 3, il fallait vraiment user de stratégie.

S’arrêter trop tôt aurait signifié perdre toute chance de victoire dans le premier segment, trop tard aurait compromis la fin du second segment. Mais tactiquement, notre équipe a vraiment été parfaite et j’ai gagné les deux manches » explique Kurt Wittmer.

Lors de la quatrième course, Kurt partait sixième et, au terme d’une épreuve absolument folle, passionnante du premier au dernier tour avec les sept premiers longuement groupés en seulement trois secondes, Kurt est parvenu à se hisser au deuxième rang final. « Quatre courses, trois victoires et une deuxième place, comment ne pas aimer ma fin de semaine ? » ajoute le pilote.

Pour le chef d’équipe Patrik Wittmer, la joie était palpable à la fin de la journée de compétition : « bravo à Kurt car il a fait un boulot exceptionnel. C’est très compétitif en série SPC. Il a travaillé fort et mérite ses victoires. Je suis aussi très fier de toute notre équipe car, hormis laver la voiture et remettre de l’essence, nous n’avons rien eu à faire sur la Honda Civic Si, elle était juste parfaite » commente-t-il.

Côté familial, ces victoires de Kurt en SPC s’ajoutent à celle de son frère aîné Nick en série nord-américaine World Challenge deux semaines plus tôt, sur le circuit d’Elkhart Lake au Wisconsin. Nick avait alors remporté une des deux courses sur invitation proposées aux pilotes de la catégorie World Challenge Touring, avant de finir deuxième de la seconde.

La série World Challenge Touring reprendra ses droits mi-août, les prochaines courses de championnat étant prévues au Utah Motorsports Campus, près de Toele (Utah) où l’équipe Ste-Rose Honda y engagera bien sûr Karl Wittmer, le jumeau de Kurt, aux commandes de la Honda Accord Coupé V6.

Il y sera en bataille avec son frère Nick qui pilote pour l’écurie ST Racing… Quant à Kurt Wittmer, il sera de retour en série SPC les 26 et 27 août, sur le circuit de Calabogie, au sud-ouest d’Ottawa (Ontario).

Gagnants de 21 championnats en 23 saisons de course…

source: Service Presse