Silverstone déclenche la clause de rupture avec la F1

Le circuit britannique et le BRDC ont annoncé le déclenchement de la clause de rupture de contrat avec Liberty Media

En difficulté depuis ces dernières années et malgré une affluence record au dernier Grand Prix.

Les promoteurs du Grand Prix de Grande-Bretagne, à savoir le British Racing Drivers’ Club (BRDC), subissent des pertes financières importante de l’ordre de 7,6 millions de livres sur ces deux dernières années, soit près de 8,5 millions d’euros.

« C’est avec un immense regret que j’annonce aujourd’hui que le BRDC, propriétaire du circuit de Silverstone, a déclenché la clause de rupture de son contrat avec la Formule 1, aujourd’hui détenue par Liberty Media, annonce John Grant, le président du BRDC.

Cela signifie que, à moins qu’un nouvel arrangement contractuel ne soit atteint avec Liberty Media, 2019 sera la dernière année du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone – le seul circuit capable d’accueillir le GP. »

Aujourd’hui, le circuit de Silverstone est le seul agréé à pouvoir accueillir la Formule 1 en Grande-Bretagne contrairement à Brands Hatch où à Donington Park grâce notamment aux dix ans d’investissements du BRDC pour moderniser les infrastructures.

Mais les taxes augmentant chaque année, il est devenu impossible pour le club de continuer dans ces conditions. Des négociations sont en cours avec Liberty Media afin d’assurer la viabilité financière d’un nouvel accord à long terme.

« Cette décision a été prise puisqu’il n’est plus viable financièrement que nous puissions accueillir le Grand Prix de Grande Bretagne dans les conditions actuelles du contrat, ajoute Grant.

« Nous avons atteint le point où nous ne pouvons plus laisser notre passion pour le sport prendre le dessus sur notre sens commun. Cela ne mettrait pas seulement en cause le futur proche de Silverstone et du BRDC, mais également celui de tout le sport automobile britannique qui dépend de nous. »

Silverstone a accueilli la toute première course du championnat du Monde de F1 en 1950 et est, depuis 1987, l’hôte permanent du Grand Prix de Grande-Bretagne.

source: Autohebdo.fr – Nina Rochette