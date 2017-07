Cédric Robert remporte son duel face à Florian Bernardi

Vainqueurs au Touquet et à Antibes

Cédric Robert et Matthieu Duval réalisent le tour du chapeau en Clio R3T Trophy France grâce à leur victoire au Rallye Aveyron Rouergue Occitanie.

Leader d’entrée, le duo n’a rien cédé pour s’imposer devant Florian Bernardi – Xavier Castex et Kevin van Deijne – Kris Botson. Ce troisième succès consécutif leur permet de prendre le large en tête du classement général à mi-saison.

Favoris en raison de leur expérience en Aveyron, Cédric Robert et Florian Bernardi ne décevaient pas dès la première spéciale du parcours, la plus longue de l’épreuve. Cédric Robert s’emparait des commandes avec 5’’9 d’avance sur le Vauclusien tandis que Kevin van Deijne pointait déjà à près d’une minute !

Si Cédric Robert continuait à s’échapper dans l’ES2, Florian Bernardi reprenait du terrain après l’assistance avant de toucher une botte de paille dans l’ES4. Vendredi soir, Cédric Robert disposait d’une marge de 12’’9 sur Florian Bernardi et 2’21’’7 sur Kevin van Deijne. Derrière, Damien Tozlanian profitait de la seconde boucle pour prendre le dessus sur Michele Tassone.

Samedi, Florian Bernardi était le plus matinal sur l’ES5 avant de céder dix secondes à Cédric Robert en raison d’un tout droit sur l’ES6, puis une demi-minute à cause d’un tête-à-queue dans l’ES7. Cédric Robert achevait alors la matinée avec une avance accrue à 52’’8.

L’après-midi, Florian Bernardi récidivait sur Tremouilles – Salmiech, tout comme Cédric Robert sur Sainte Juliette – Calmont avant que le dernier mot ne revienne à Florian Bernardi sur Luc – Moyrazes.

Avec six spéciales sur dix à son actif, Cédric Robert scellait son troisième succès en autant de départs cette année en Clio R3T Trophy France. Florian Bernardi terminait de nouveau deuxième à 38‘’3 pour rester son plus sérieux rival dans la course au titre. Esseulé en troisième place, Kevin van Deijne montait sur la troisième marche du podium à près de cinq minutes du vainqueur.

L’intense duel pour la quatrième position tournait finalement à l’issue de Michele Tassone. Le Champion d’Italie Junior 2015 entrait à trois reprises dans le top trois samedi pour prendre définitivement le dessus sur Damien Tozlanian. Sixième, Philippe Rageau devançait Frédéric Perriat, Dominique Patenotte, Sara Williams et David Sauvaigo.

Auteur d’une sortie de route dans l’ES2, Riccardo Canzian était le seul abandon à recenser.

Cédric Robert :

« Je suis très heureux de cette nouvelle victoire et du trophée du meilleur performeur sur ce rallye que je connais bien. La bagarre avec Florian était géniale. Il m’a vraiment poussé dans mes retranchements pour faire encore évoluer la voiture.

Malgré les conditions, nous approchions 60°C dans l’habitacle samedi, l’équipe a fait un travail incroyable et mes pneus arrière ont tenu toute l’épreuve. Je tiens à nouveau à souligner la fiabilité de cette Clio R3T qui nous permet de piloter en toute liberté. C’est tout ce que l’on demande à une formule de promotion ! »

Florian Bernardi :

« Comme nous n’avions pas roulé depuis Antibes, nous sommes partis en nous remettant dans le bain et en reprenant nos marques. Samedi, la première boucle a été difficile, mais nous avons continué à attaquer pour le meilleur performeur.

L’objectif était certes la première place, mais nous consolidons notre deuxième position au général et notre premier rang chez les Juniors. Nous sommes dans les temps de Manu Guigou l’an passé, ce qui démontre notre pointe de vitesse. À nous de ne pas commettre d’erreur sur les prochaines manches pour espérer monter sur la plus haute marche du podium. »

Résultat:

1. Cédric Robert – Matthieu Duval 2:03’32’’1

2. Florian Bernardi – Xavier Castex +38’’3

3. Kevin van Deijne – Kris Botson +4’56’’9

4. Michele Tassone – Fabio Grimaldi +6’29’’6

5. Damien Tozlanian – Pierre Blot +6’54’’6

6. Philippe Rageau – Alexandra Rageau +9’21’’0

7. Frédéric Perriat – Julie Bessonet +9’54’’0

8. Dominique Patenotte – Sabryna Sava-Lopez +10’46’’7

9. Sara Williams – Mark Glennerster +15’57’’6

10. David Sauvaigo – Stéphane Marquez +23’34’’9

Classement:

1. Cédric Robert, 90 points

2. Florian Bernardi, 63 points

3. Kevin Van Deijne, 40 points

4. Damien Tozlanian, 30 points

5. Pascal Bérard, 16 points

6. Jean-Paul Monnin, 15 points

7. Frédéric Perriat, 14 points

8. Michele Tassone, 12 points

9. Frédéric Flajolet, 10 points

10. Philippe Rageau, 8 points

11. Pascal Aimé, 8 points

12. Stéphane Gragnola, 6 points

13. Dominique Patenotte, 4 points

14. Sara Williams, 4 points

15. David Sauvaigo, 1 point

source: Clio R3T Trophy France