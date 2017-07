Pour l’ePrix de New-York

Le champion GP2 Series en titre et pilote de réserve Red Bull, Pierre Gasly, remplace Sébastien Buemi, actuel champion de Formule E pour les deux courses de New York.

En raison de son engagement avec Toyota dans le championnat FIA WEC, Sébastien Buemi participe à l’épreuve du Nürburgring qui se tient le même weekend que l’épreuve de New York.

Sébastien Buemi mène actuellement le championnat pilotes avec une avance de 32 points tandis que l’écurie Renault e.dams compte 58 points d’avance sur sa plus proche rivale au classement équipes. Tout reste donc à jouer lors des quatre dernières courses à venir : New York et Montréal.

Alain Prost, co-propriétaire de l’écurie :

« Je regrette profondément ce clash entre le WEC et la FE qui aurait pu être évité. Néanmoins, nous devons aller de l’avant et nous sommes très heureux d’accueillir Pierre Gasly.

Courir à New York va être un challenge pour lui qui fait ses débuts en cette fin de championnat. Au vu de sa préparation, nous sommes confiants et notre objectif reste le même, à savoir marquer le maximum de points pour conforter notre position au championnat. »

Jean-Paul Driot, co-propriétaire de l’écurie :

« Ce clash de dates est regrettable car le championnat est particulièrement serré contrairement aux apparences. Je souhaite maintenant que Pierre marque un maximum de points pour Renault e.dams à New York et nous aide ainsi à conserver notre titre lors du dernier week end à Montréal. »

source: Renault e.dams