La Cadillac N°31 du Action Express Racing victorieuse à Mosport

Après 2h40 de course très indécises et de belles batailles

C’est une nouvelle fois une Cadillac qui s’impose lors de cette septième manche du WeatherTech SportsCar Championship.

La différence par rapport aux épreuves précédentes est que cette fois, c’est la DPi-V.R.n°31 de Eric Curran et Dane Cameron qui s’impose et ce, pour la première fois de la saison.

En bataille pour la tête durant toute la course, Goikhberg et Simpson sur la Oreca 07 du JDC-Miller Motorsports, échouent à seulement 8.295s des vainqueurs et occupent la deuxième marche du podium. Le podium est complété par la Nissan DPi n°2 du Tequila Patron ESM tout juste devant les deux Mazda n°55 et n°70 qui forment le top 5.

En passe de remporter leur sixième victoire de la saison, le Wayne Taylor Racing a malheureusement perdu tout espoirs quand Jordan Taylor, à seulement 21 minutes du drapeau à damiers, est sortis de la piste avec la Corvette C7R n°4 qui tapa violemment le mur de pneus.

Aucune blessures pour les deux pilotes mais une septième place finale pour la Cadillac n°10. La Ligier JSP217 a terminé sa course sur le toit à 10 minutes du terme et provoqua la fin de l’épreuve sous régime de neutralisation. Ostella est sortis rapidement du centre de secours sans blessures.

Du côté du LMPC, le Performance Tech Motorsports continu de dérouler et enchaine les victoires.

A l’inverse des courses précédentes, la n°38 aura dû attaquer après avoir heurté un débris qui lui fit perdre 1 tour. O’Ward réussi cependant à reprendre la tête de la course à 36 minutes du drapeau à damiers et ne la lâcha plus. La Oreca FLM n°20 du BAR1 Motorsports termine deuxième devant l’autre auto de l’équipe, la n°26.

Après avoir gagné leur première victoire de la saison, BMW ne souhaite plus s’arrêter et réalise même un doublé sur le tracé canadien. La n°25 de Auberlen/Sims terminant devant la n°24 de Edwards/Tomczyk. Le podium est complété par la Ford GT n°67 de Briscoe/Westbrook.

Suivent derrière, la Corvette n°3 devant la Ford n°66 et la Porsche n°912 qui ferme la marche. En bataille pour la victoire, la n°911 de Pilet/Werner abandonna sur problème mécaniques à quelques minutes de la fin.

La catégorie GTD a vu la première victoire d’une Audi cette saison ainsi que du Stevenson Motorsports. Aschenbach/Davis remporte ainsi leur première victoire en WeatherTech Championship en devançant la Acura NSX n°93 de Lally/Legge qui était sur deux victoires consécutives.

Sur la troisième et dernière marche du podium, on retrouve la Ferrari 488 GT3 de Nielsen/Balzan, qui mène le championnat.

source: us-racing.com