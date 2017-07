Peterhansel prend la tête du Silk Way Rally

Stéphane Peterhansel a pris la tête du Silk Way Rally

Il devance Sébastien Loeb et Cyril Desprès au terme de la deuxième étape où Yazeed Al Rajhi s’est retrouvé bloqué.

Stéphane Peterhansel a pris la tête du Silk Way Rally au terme de la deuxième étape proposant un parcours de 157km chronométrés reliant Tcheboksary à Ufa. Le multiple vainqueur du Dakar a signé un chrono de 1h51 avec environ 3’30 d’avance sur son coéquipier Cyril Desprès.

Sébastien Loeb, premier leader du Silk Way sur le 3008DKR Maxi, recule en deuxième place à un peu plus d’une minute de son coéquipier. Cyril Desprès complète le podium provisoire monopolisé par les pilotes Peugeot avec 3’32 de retard sur la tête de la course.

C’est désormais Bryce Menzies qui est le plus proche des Peugeot 3008DKR sur son Mini JCW Rally même s’il pointe déjà à 12 minutes de la tête de la course. Son coéquipier Yazeed Al Rajhi a perdu 2 heures en se retrouvant bloqué dans un trou de 2 mètres de profondeur à seulement 30km de l’arrivée. Wei Han complète le top cinq sur son SMG Buggy.

La troisième étape du Silk Way Rally proposera 329km chronométrés entre Ufa et Kostanay.

source: Autohebdo.fr