Martin Truex Jr. en promenade au Kentucky

Pour la seconde fois de la saison après Las Vegas

Martin Truex Jr. a remporté les trois segments d’une course en Monster Energy NASCAR Cup Series. Il signe sa troisième victoire de la saison en humiliant la concurrence.

Juste avant le drapeau blanc, Martin Truex Jr. comptait quinze secondes d’avance sur Kyle Larson, mais un drapeau jaune est venu tout remettre en question dans ces Quaker State 400 disputés sur le Kentucky Speedway.

Alors que huit pilotes seulement sont dans le tour du leader, Martin Truex Jr. ne rentre pas aux stands, contrairement à ses rivaux.

Un choix qui s’avère payant puisqu’il parvient à résister à Kyle Busch, Kyle Larson et consorts durant l’Overtime, pour décrocher sa dixième victoire en carrière dans la première division de la NASCAR, sa toute première au Kentucky.

« Je pensais que nous étions morts. C’est incroyable. » – Martin Truex Jr.

La dix-huitième course de la saison se termine finalement sous régime de drapeau jaune à la suite d’un accident survenu après le passage de la ligne d’Overtime, accident impliquant Matt Kenseth, son coéquipier de la Joe Gibbs Racing Daniel Suárez ou encore Austin Dillon.

Au final Martin Truex Jr. s’impose devant Kyle Larson qui aura connu sa propre version des montagnes russes en partant dernier, remontant tout le peloton une première fois, avant d’être pénalisé dans les stands et de devoir remonter le peloton une fois encore.

Chase Elliott prend la troisième place devant Denny Hamlin et Kyle Busch pour le top-5. Le rookie Erik Jones termine sixième, suivi de Jamie McMurray, Joey Logano, Kevin Harvick, et Ryan Blaney pour ce qui est des dix premiers. Le pilote de la Wood Brothers Racing est le premier pilote à terminer au-delà du tour du vainqueur.

Un premier segment calme et seulement ralenti par le drapeau jaune de compétition au tour 30, puis un deuxième segment animé éliminant plusieurs favoris de la victoire à commencer par Jimmie Johnson et Brad Keselowski sur accident, mais à chaque fois un seul et même homme tout en haut du classement pour marquer le plus de points de bonus, Martin Truex Jr.

Après Las Vegas, Dover et Michigan, le pilote de la Furniture Row Racing remporte les deux premiers segments d’une course, mais une stratégie différente dans les stands, fait qu’il ne repart pas en tête. Alors qu’il chausse quatre gommes neuves, contre deux à Joey Logano nouveau leader, il faudra cinq tours effacer son retard et reprendre les commandes.

Dominateur sur longs runs, Martin Truex Jr. laisse alors parler la puissance et la supériorité de sa Toyota Camry pour porter son avance à plus de 12 secondes au passage du deux-centième tour. Une avance qui allait s’accroître encore et encore pour s’établir à 15 secondes sur Kyle Larson lors du ravitaillement de Martin Truex Jr. à 43 tours du drapeau à damier.

Une fois les arrêts aux stands passés, Martin Truex Jr.a géré son avance jusqu’à la neutralisation causée par Kurt Busch.

Au classement général Martin Truex Jr. fond sur Kyle Larson, puisque ce dernier ne compte plus qu’un point d’avance sur le pilote de la Furnutre Row Racing. Ensuite le trou est fait, puisque Kyle Busch, troisième est à plus de cent point de la tête, 101 points exactement.

source: us-racing.com