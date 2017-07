IndyCar – Castroneves renoue avec la victoire en Iowa

Helio Castroneves a signé sa première victoire depuis 29014 en remportant l’Iowa Corn 300

Le Brésilien a dominé l’épreuve en menant pendant plus des deux tiers de la course et s’impose devant JR Hildebrand (Ed Carpenter Racing).



Helio Castroneves (Team Penske) a signé sa première victoire depuis Detroit (Michigan) en 2014 en remportant l’Iowa Corn 300 disputée sur l’ovale de 0,8 mile et devient ainsi le 9e vainqueur en 11 courses cette année.

Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport) a complété le podium devant Will Power (Team Penske) et Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing).

Les pilotes Penske ont tous fini dans le top dix, Josef Newgarden décrochant la 6e place devant son coéquipier Simon Pagenaud. Le champion en titre pointe à 31 points du leader du Championnat Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) qui se classe au 8e rang devant son coéquipier Tony Kanaan. James Hinchcliffe (Schmidt Peterson Motorsports) a complété le top dix.

Takuma Sato (Andretti Autosport), le vainqueur de la 101e édition d’Indy 500, a fini 16e à deux tours du vainqueur après avoir rencontré des problèmes mécaniques au même moment que Ed Jones (Dale Coyne Racing). Esteban Gutiérrez (Dale Coyne Racing) s’est classé 13e pour sa première course sur ovale.

