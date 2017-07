LP Dumoulin termine la course malgré une avarie mécanique

Il conserve sa quatrième place au classement des pilotes

L’équipe #47 WeatherTech Canada/ Groupe Bellemare s’attendait à un tout autre dénouement hier sur le circuit ICAR de Mirabel.

Confronté à une perte de puissance au tiers de l’épreuve, Louis-Philippe Dumoulin a été contraint d’entrer aux puits à deux reprises (29e et 43e tour). Une pièce de l’alternateur du nouveau moteur a cédé.

Les équipiers ont alors tout mis en œuvre pour permettre à Louis-Philippe Dumoulin de franchir la ligne d’arrivée et d’accumuler de précieux points pour le championnat des pilotes. « Dès la séance d’essais, la voiture manquait de puissance. Il y avait des ratés d’allumage et nous croyions que cela provenait du carburateur.

Toutefois, les ratés ont persisté pendant la course, nous obligeant à entrer aux puits. Les équipiers WeatherTech Canada/ Groupe Bellemare ont travaillé avec efficacité pour que je puisse retourner en piste et terminer l’épreuve.

De retour au paddock nous avons trouvé le problème au niveau de l’alternateur. Le bris était invisible sans démanteler le système et il aurait été complexe de le réparer durant la course. Nous savons que la voiture est compétitive et nous reviendrons en force pour la course de Toronto la semaine prochaine », explique le pilote de la voiture #47 WeatherTech Canada/ Groupe Bellemare.

PROCHAINE ÉPREUVE : Pinty’s Grand Prix de Toronto (Ontario, Canada)

Au pied du podium en 2016, Louis-Philippe Dumoulin souhaite prendre sa revanche. Il défendra les couleurs dans la province où est basé le siège social de son partenaire majeur, WeatherTech Canada.

Il sera en piste pour la victoire lors de la prochaine épreuve qui prendra place dans les rues de la Ville Reine les 14 et 15 juillet prochains (Honda Indy de Toronto).

Ce circuit comporte plusieurs virages aveugles entre les murs de bétons et ne laisse aucune marge de manœuvre aux pilotes qui se doivent de prendre des décisions pour les dépassements. Rendez-vous le 15 juillet prochain à 15h45 pour un départ endiablé .

« LA COURSE CONTRE LE CANCER »

Quelle générosité ! La cause touche un grand nombre de personnes. Petits et grands y sont sensibilisés et chacun à leur façon contribue à amasser des fonds pour la Fondation québécoise du cancer.

De nouveau ce week-end, les partisans se sont mobilisés en tapissant les coffres des voitures de Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin pour un montant de 714,00$ supplémentaire (total à ce jour : 2074,00$).

Résultats de la course:

Fin Dep No. Pilote Équipe Tours Points B/Points Statut 1 2 74 Kevin Lacroix Bumper to Bumper/Total/Gates/Go Fast Dodge 79 47 4 Running 2 4 27 Andrew Ranger Mopar/Pennzoil/Mopar Express Lane Dodge 79 42 Running 3 6 22 Marc-Antoine Camirand GM Paillè Chevrolet 79 42 1 Running 4 3 32 Alex Labbe Can-Am/Kappa/Cyclops Gear/Lou’s BBQ Ford 79 40 Running 5 1 18 Alex Tagliani Epipen/Lowe’s/St. Hubert/Fast Wheels Dodge 79 41 2 Running 6 12 25 Simon Dion-Viens Bestbuy Pièces d’auto/Castrol Canada Dodge 79 38 Running 7 17 8 Larry Jackson CBRT/Piloti/BramKal Contractors Dodge 79 37 Running 8 13 17 D.J. Kennington Castrol Edge Dodge 76 36 Running 9 10 95 Anthony Simone Innovative Plumbing & Mechanical Dodge 75 35 Running 10 15 56 David Michaud * Excavation Mario Michaud/IGPC Dodge 72 34 Running 11 9 03 Elie Arseneau ECKO Unlimited Dodge 72 33 Running 12 16 20 Raymond Guay * Classique International de Canot Dodge 72 32 Running 13 11 04 J.F. Dumoulin Spectra Premium/Bellemare/Bernier Dodge 72 31 Running 14 7 47 L.P. Dumoulin WeatherTech Canada/Bellemare Dodge 63 30 Running 15 14 9 Adam Martin * Johsonville/Oliviers/Reser’s Ford 62 29 Running 16 5 76 Cayden Lapcevich Fastline Motorsports Dodge 56 28 Suspension 17 8 02 Matthew Scannell OMVIC/Leland/Beyond Digital Ford 10 27 Suspension

La course sera télédiffusée sur les ondes de TSN le samedi 15 juillet à midi ainsi que sur RDS le dimanche 23 juillet à 14h00.

source: Dumoulin Compétition