Kevin Lacroix remporte les honneurs au circuit ICAR

Lacroix, pilote originaire de Saint-Eustache, vient de remporter la victoire lors du ECKO Unlimited 75 en NASCAR Pinty’s

C’est sur le court tracé de 1.1 KM du Circuit ICAR qu’il a réalisé cette 1ère position, le remettant en première place au championnat des pilotes. Ceci lui donne donc 2 victoires en trois ans au Circuit ICAR de Mirabel.

S’élançant de la deuxième position pour la course de 75 tours, à 0.069 seconde de la pole, Kevin a maintenu la 2ème place plusieurs tours après que le drapeau vert soit donner. Pensant au championnat plutôt qu’à la course même, Lacroix n’a pas insisté lorsqu’Andrew Ranger s’est imposé pour prendre sa deuxième position tôt dans la course.

C’est lors de la deuxième neutralisation que Kevin a pu prendre le contrôle de l’épreuve. Le pilote de la voiture #74 Bumper To Bumper/ Total/ Go Fast / PFC Brakes/ Gates Corporation de l’équipe Bumper To Bumper a remporté la bataille au premier virage pour prendre la pole position.

Beaucoup d’action en piste durant les prochains tours a empêché Kevin Lacroix de garder la première position bien longtemps. Maintenant une place dans le Top 3, personne n’aurait pu prédire la fin alors que Marc-Antoine Camirand, le meneur, se sauvait.

Une neutralisation au dernier tour est venue changer la donne pour Lacroix, alors que le drapeau vert a été donné, il s’est élancé pour la pole position. Au prochain tour, le drapeau blanc indiquant le dernier tour était montré. Avec la voiture #27 se rapprochant, l’arrivée s’est faite digne du Grand Prix de Trois-Rivières en 2015. Les spectateurs n’auraient pu demander meilleure fin à cette épreuve, et c’est par 0.114 seconde qu’il a remporté la victoire.

« Ça a été une course difficile pour moi, car tout au long de la course nous avons manqué de freins, surtout vers la fin de l’épreuve » confie le pilote Bumper To Bumper, « je nous considère chanceux d’avoir tout de même obtenu la victoire, car ce n’est pas la meilleure façon de gagner une course. Même si je freinais plus tôt que les autres, je me suis tout de même accroché avec quelques pilotes en piste. Je ne me suis pas fait d’amis aujourd’hui ! » affirme le pilote.

« Pour les prochaines courses, il va falloir que je fasse attention en piste, car je sens que j’ai une cible dans le dos » conclu Kevin Lacroix.

Kevin tient à remercier ses commanditaires Bumper To Bumper, Total, Go Fast, PFC Brakes et Gates Corporation, un partenariat entre compagnies engagées qui reflète excellence, ambition et victoire. « Nous sommes prêts pour la course à Toronto la semaine prochaine, j’ai bien hâte de courir sur ce tracé ! » La prochaine course de Kevin Lacroix sera samedi prochain lors du Toronto Indy.

Circuits Résultats Canadian Tire Motorsport Park 1er Delaware Speedway 5ème Autodrome Chaudière 6ème Circuit ICAR 1er

