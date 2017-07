Kami Laliberté en F4 Allemande à Oschersleben

Une belle remontée pour conclure le weekend avec un Top 10

C’est un jeune coureur nettement réconforté qui a déjà commencé à songer à son prochain rendez-vous dans un mois en Formule 4 allemande.

Kami Laliberté a maintenant complété avec un résultat plus encourageant son week-end sur le tracé d’Oschersleben où hier, après une belle pole position a connu des insuccès lors des deux courses au programme de la journée.

Ce matin, partant de la 12e place sur la grille, le Québécois s’est offert quatre dépassements lors de la course de 18 tours qu’il a finalement complété au 8e rang, s’offrant justement un 8e top-10 cette saison.

En maîtrise, le pilote de l’équipe Van Amersfoort Racing a mis derrière ses infortunes d’hier et aussi pu cueillir de précieux points qui lui ont permis de maintenir sa 7e place au cumulatif de la saison, à tout juste six points de la 5e place.

« Ce fut une bien meilleure journée qu’hier. Je partais 12e mais sur ce circuit où il est maintenant plus difficile de dépasser, j’ai bien travaillé pour reprendre quatre places et finalement terminer 8e.

C’est du positif, même si hier, j’étais content de ma pole position. Je veux maintenant regarder vers l’avant, me préparer pour le prochain rendez-vous au Nurbürgring pour y ramasser un maximum de points et remonter au classement », de conclure le coureur québécois.

Laliberté et ses rivaux du championnat allemand de Formule 4 se retrouveront effectivement le vendredi 4 août pour leur 5e rendez-vous de la saison, cette fois sur le légendaire Nurbürgring dans les montagnes de l’Eifel, dans l’ouest du pays. Une fois encore, trois épreuves sont au programme sur le tracé de 2,629 kilomètres et 16 virages avec lequel le Montréalais est familier pour y avoir couru ces deux dernières années.

À tous moments, on peut en apprendre plus sur le championnat allemand de F4 au www.adacmotorsport.de, sur l’équipe VAR au www.vanamersfoortracing.nl et sur Kami Laliberté au www.kamilaliberte.com.

source: PR Kami Laliberté