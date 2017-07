Jean-Francois Dumoulin est privé d’un Top-5

Après avoir effectué toute une remontée

C’est tour après tour que Jean-François Dumoulin a stratégiquement remonté le peloton jusqu’à se faufiler dans le top-5 hier sur le circuit ICAR (Mirabel, Québec).

album photos Flagworld

Prêt à se battre lors de la dernière relance, une panne d’essence l’a empêché de terminer la course à trois tours de la ligne d’arrivée.

La voiture était rapide et Jean-François Dumoulin allait signer son meilleur résultat sur ce circuit. Il va sans dire que ce dénouement inattendu ne reflète en rien le travail effectué par les équipiers #04 Spectra Premium/ Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA.

« Nous sommes satisfaits de la performance de la voiture #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA », partage Jean-François Dumoulin.

Nous sommes partis en onzième position et dans les derniers tours, j’étais placé pour compétitionner avec les leaders. Je sais que nous aurions pu terminer à l’avant. Nous étions également rapides lors des relances et c’est encourageant pour la course à Toronto la semaine prochaine », conclut Jean-François Dumoulin.

PROCHAINE ÉPREUVE : Pinty’s Grand Prix de Toronto (Ontario, Canada) – 14 et 15 juillet 2017

Si le circuit de Toronto a été synonyme de succès dans différentes séries pour Jean-François Dumoulin, ce ne sera que son deuxième Grand Prix à bord de la voiture NASCAR #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare/ MIA.

L’enjeu 2017 d’une saison complète modifie l’objectif et les résultats probants sont dans sa ligne de mire. Le tracé de Toronto est comparable à celui de Trois-Rivières.

Les rues de la Ville Reine sont également monopolisées par l’action et les murs de béton rappellent aux pilotes l’importance de la stratégie en piste.

« LA COURSE CONTRE LE CANCER »

Quelle générosité ! La cause touche un grand nombre de personnes. Petits et grands y sont sensibilisés et chacun à leur façon contribue à amasser des fonds pour la Fondation québécoise du cancer.

De nouveau ce week-end, les partisans se sont mobilisés en tapissant les coffres des voitures de Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin pour un montant de 714,00$ supplémentaire (total à ce jour : 2074,00$)

La course sera télédiffusée sur les ondes de TSN le samedi 15 juillet à midi ainsi que sur RDS le dimanche 23 juillet à 14h00.

source: Dumoulin Compétition