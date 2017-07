Grandes premières pour Kurt Wittmer et Vincent Duchesne-Millette !

Disputées cette fin de semaine au Circuit ICAR de Mirabel, en soutien de la série canadienne de NASCAR

Les quatre courses de la série Super Production Challenge (SPC), présentée par Pneus BFGoodrich® Canada, ont été fort spectaculaires et ont couronné deux nouveaux vainqueurs toutes-catégories, soit Kurt Wittmer qui s’est imposé dans 3 des 4 courses, et Vincent Duchesne-Millette.

album photos Flagworld

Condensées sur la seule journée de samedi pour répondre au format de cette édition 2017 de l’événement national de NASCAR au Circuit ICAR, essais libres, qualification et courses ont été courues dans des conditions climatiques pour le moins changeantes, avec la pluie qui s’était invitée pour la première manche en matinée.

Ensuite une piste qui séchait pour les épreuves 2 et 3 (en fait une seule course de 50 minutes divisée en deux segments) et enfin un tracé entièrement sec pour la dernière manche, en fin d’après-midi.

Favori, le champion 2016 Jacques Gravel (BMW 330i) a cette fois dû concéder les honneurs à Kurt Wittmer (Honda Civic) dès la première course. Ce dernier échangea le premier rang à plusieurs reprises avec Sylvain Laporte (Mini Cooper) et Sébastien Lamontagne (Acura RSX), mais à l’arrivée, Wittmer l’emporta, malgré le retour en force de Laporte dans les derniers instants.

Victime d’ennuis mécaniques, Lamontagne vit le champion 2015 Marc Héroux (Toyota GT-86) lui voler la troisième place. Le « Top 8 » est complété par Jacques Gravel, Vincent Duchesne-Millette (Honda Civic), Éric Durand (Chevrolet Cobalt) et Crystel Charest (Mini Cooper).

S’il s’agit de la toute première victoire de Kurt Wittmer en sport automobile, il faut souligner qu’on parle ici de victoire toutes-catégories, le jeune frère de Kuno, Nick et Karl, tous des pilotes vus en série SPC par le passé, ayant lutté l’an dernier pour le titre de champion en classe Compact.

Dans cette catégorie justement, la victoire est revenue au vétéran Yves Legris (Toyota Écho), devant le pilote de Colombie-Britannique Jordan Redlin (Honda Fit) et Paul Morin (Toyota Écho).

La deuxième course de la journée débuta par une phase « d’observation » entre les différents candidats à la victoire. La course s’anima toutefois peu avant la moitié, signal de la fin de la manche numéro 2, remportée de nouveau par Kurt Wittmer, devant Sylvain Laporte, Patrick Pilon (Acura Integra), Jacques Gravel, Éric Durand et Crystel Charest.

En classe Compact, c’est Jordan Redlin qui l’emporta, se permettant même le luxe de pointer au septième rang toutes-catégories ! Il devance dans sa classe les Toyota Écho de Martin Husar et Mathieu Legris.

La seconde moitié de cette course de cinquante minutes, synonyme de manche numéro 3, fut à la fois stratégique et passionnante, notamment dans la bataille pour la quatrième position. En tête, Kurt Wittmer !

Si la stratégie de l’équipe Ste-Rose Honda fut parfaite du début à la fin, il faut aussi reconnaître les qualités du jeune pilote qui, sur une piste s’asséchant, s’impose devant l’expérimenté Sylvain Laporte par un peu plus de deux secondes. Le podium est complété par Duchesne-Millette, devant Pilon, Gravel, Durand et Lamontagne, rétrogradé de trois positions pour contact avec Jacques Gravel.

Jordan Redlin a quant à lui remporté un second gain de suite en classe Compact, cette fois devant Mathieu Legris et Paul Morin.

En fin d’après-midi, sur le petit circuit d’ICAR, les quinze inscrits à cet événement de la série SPC ont sans doute offert aux spectateurs la plus belle de leurs quatre courses de la journée.

Une trentaine de changements de positions ont en effet eu lieu tout au long des 25 minutes de course. Longtemps groupés en trois secondes, les sept premiers n’ont pas été en reste, et Vincent Duchesne-Millette en a profité pour décrocher sa première victoire dans la série.

Avec Kurt Wittmer, qui a brillé dans chaque course et finit deuxième de cette dernière, la série SPC a donc couronné de tous nouveaux lauréats ce 8 juillet 2017 au Circuit ICAR.

Profitant de l’exclusion après la course de Marc Héroux pour geste antisportif, Jacques Gravel a récupéré la troisième place, de quoi maintenir ainsi une bonne avance au premier rang du championnat.

Mais Kurt Wittmer s’est rapproché du champion en titre, ce qui augure d’une fin de saison fort intéressante. Lamontagne, Laporte, Jacques Bélanger (Honda Civic), Durand et Charest complètent le « Top 8 ». En classe Compact, Yves Legris a renoué avec le succès, devant Morin et Redlin.

Les prochaines épreuves de Super Production Challenge (SPC), présenté par Pneus BFGoodrich® Canada se dérouleront en Ontario, les 26 et 27 août, sur le circuit de Calabogie, à l’ouest d’Ottawa.

Pour cette saison, Super Production Challenge reçoit le support de Pneus BFGoodrich® Canada, Dimensions Portes et Fenêtres, Fix Auto, NAPA C-Max, SportRadio.ca, Ste-Rose Honda, Auto Sport Québec, Pole-Position Magazine, DaDuf Médias, Ray Production, Autocourse.ca, Flagworld Communications, Perry Performance Compétition, Racing Radios International, Kart-O-Mania, Optik Design et Mixcom Communications.

Pour plus d’information, visitez le site officiel de la série : superproductionchallenge.com.

source: Service Presse