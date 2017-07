Camirand sur le podium à Mirabel

Au Circuit ICAR lors de l’Ecko Unlimited 75

Marc-Antoine Camirand est passé près de remporter une première victoire en NASCAR Pinty’s,

C’est finalement en troisième place qu’il a rallié l’arrivée au terme d’une course endiablée, samedi, au Circuit ICAR de Mirabel.

Le pilote de la Chevrolet GM Paillé n° 22 a mené 13 tours, avant qu’une dernière neutralisation vienne changer la donne. Dans l’excitation de la relance, il est sorti large du premier virage, et a dû concéder la tête pour finalement terminer sur la troisième marche du podium.

Sur la grille de départ en 6e position, Camirand a su gagner des places et a rapidement démontré que sa voiture GM Paillé n° 22 était très rapide sur le petit circuit routier, redessiné pour améliorer le spectacle. Il a su se faufiler jusqu’en première place, profitant d’une neutralisation pour rattraper le peloton de tête, puis s’installer en tête.

« Je savais que j’avais la voiture pour gagner et qu’elle aurait pu tenir le coup jusqu’à la fin. J’avais livré de belles batailles propres pour gagner quelques places et j’avais conservé mes pneus et mes freins », a déclaré Camirand, après la course.

Un dernier drapeau jaune est tombé au mauvais moment pour le pilote de Saint-Léonard-d’Aston, qui avait réussi à creuser légèrement l’écart avec ses concurrents. À la dernière relance, il a dévié hors trajectoire au premier virage, ce qui a ouvert la porte à d’autres pilotes.

« J’ai été trop large dans l’épingle, mais je pense que les autres poussaient à l’arrière, ce qui m’a empêché de prendre le virage dans la trajectoire normale. C’est dommage, car nous étions si près de la victoire ! », a lancé Camirand, qui a su terminer en force pour récolter un podium, à sa première course avec 22 Racing et GM Paillé.

« Ma Chevrolet GM Paillé n° 22 pouvait certainement gagner aujourd’hui. Toute l’équipe a fait un travail incroyable pour préparer une excellente voiture, et j’ai senti leur constant support tout au long de la journée et de la course. Ç’a vraiment fait toute la différence, et je crois qu’on pourra accomplir de grandes choses ensemble », a conclu le pilote.

Marc-Antoine Camirand et la voiture GM Paillé n° 22 seront de retour en piste dès le week-end prochain, alors que la série NASCAR Pinty’s se déplace dans les rues de Toronto, en marge du Honda Indy.

source: Service Presse – Fannie Brouillette