Bottas s’impose de justesse en Autriche

Valtteri devance Vettel et Ricciardo

La température ambiante est de 28° au moment de donner le départ du Grand Prix d’Autriche, neuvième manche du championnat 2017 de F1.

Valtteri Bottas et Sebastian Vettel sont sur la première ligne et à l’extinction des feux, c’est Bottas prend un départ parfait et prend la tête du peloton dans le premier virage devant Vettel et Raikkonen.

Derrière, Verstappen rate complètement son départ et il s’accroche avec Alonso. En fait, c’est Kvyat a qui a envoyé Alonso sur la Red Bull de Verstappen. C’est l’abandon pour Verstappen et Alonso.

Le top 10 au deuxième passage : Bottas, Vettel, Ricciardo, Raikkonen, Grosjean, Perez, Hamilton, Ocon, Massa, Sainz.

Chez Ferrari, on se demande toutefois si Valtteri Bottas n’aurait pas volé le départ et la Scuderia a bien sûr fait remarquer cela à la direction de course. Valtteri Bottas ne sera finalement pas pénalisé.

En tête de la course, Valtteri Bottas est déjà seul au monde avec plus de 4 secondes d’avance sur Sebastian Vettel au 8e tour. Plus loin derrière, Lewis Hamilton poursuit sa remontée et prend l’avantage sur Grosjean. Le Britannique est désormais en 5e position.

Daniil Kvyat se voit infliger un passage au ralenti par les stands pour son erreur peu après le départ, une erreur qui a quand même mis deux voitures hors course. Il remonte en piste à la dernière place.

Hulkenberg change ses pneus au 15e tour et pendant ce temps, Lewis Hamilton remonte très fort sur Kimi Raikkonen. Au 21e tour, il est dans ses échappements. Toutefois, la Mercedes ne parvient pas à se rapprocher assez de la Ferrari pur tenter une attaque.

Kevin Magnussen ralentit brutalement dans le 30e tour et rentre pour abandonner. Il était à l’attaque de la 10e place de Lance Stroll.

Hamilton rentre pour changer ses pneus au 32e tour, Ricciardo au 43e, Vettel au 35e, Perez, Wehrlein et Stroll au 36e, Grosjean au 38e, Bottas et Sainz au 41e.

Valtteri Bottas est remonté en piste à la deuxième place derrière Raikkonen et devant Vettel. En tête de la course, Raikkonen a toujours ses pneus du départ et s’il ralentit Bottas pour favoriser Vettel, cela ne va pas durer très longtemps puisque Bottas trouve très vite l’ouverture pour dépasser la Ferrari… qui s’arrête aussitôt à son stand pour changer ses pneus.

Le top 12 au 46e tour : Bottas, Vettel, Ricciardo, Hamilton, Raikkonen, Massa, Grosjean, Perez, Ocon, Stroll, Palmer et Hulkenberg.

Il reste 13 tour à faire et Valtteri Bottas a 3″5 secondes d’avance sur Sebastian Vettel, mais on annonce l’arrivée de la pluie. Un peu plus loin derrière, Lewis Hamilton revient très fort sur la troisième place de Daniel Ricciardo.

La pluie n’arrivera pas et c’est donc Valtteri Bottas qui s’impose mais de très peu, car Sebastian Vettel était vraiment dans ses échappements. Il faut dire que la Mercedes du Finlandais était en grande difficulté avec ses pneus.

Derrière, Daniel Ricciardo a lui aussi résisté aux derniers assauts de Lewis Hamilton et prend donc la dernière marche du podium. Kimi Raikkonen prend la cinquième place devant un Romain Grosjean parfait de bout en bout.

Résultat:

.

Pos. Pilote Equipe Ecart Arrêts 01 Valtteri Bottas Mercedes AMG 71 laps – 1h21m48.527s 1 02 Sebastian Vettel Ferrari +0.658 1 03 Daniel Ricciardo Red Bull Tag Heuer +6.012 1 04 Lewis Hamilton Mercedes AMG +7.430 1 05 Kimi Raikkonen Ferrari +20.370 1 06 Romain Grosjean Haas Ferrari +73.160 1 07 Sergio Perez Force India Mercedes +1 lap 1 08 Esteban Ocon Force India Mercedes +1 lap 1 09 Felipe Massa Williams Mercedes +1 lap 1 10 Lance Stroll Williams Mercedes +1 lap 1 11 Jolyon Palmer Renault F1 +1 lap 1 12 Stoffel Vandoorne McLaren Honda +1 lap 2 13 Nico Hulkenberg Renault F1 +1 lap 1 14 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari +1 lap 1 15 Marcus Ericsson Sauber Ferrari +2 laps 1 16 Daniil Kvyat Toro Rosso Renault +3 laps 3 17 Carlos Sainz Toro Rosso Renault DNF 2 18 Kevin Magnussen Haas Ferrari DNF 1 19 Fernando Alonso McLaren Honda DNF

source: nextgen-auto.com