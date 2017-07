Alex Tagliani parti en pole position au Ecko Unlimited 75

Il termine cependant cinquième au circuit ICAR

Parti de la pole position, sa huitième en série NASCAR Pinty’s et sa troisième au circuit ICAR, Alex Tagliani de Lachenaie a dominé le peloton durant 61 premiers des 75 tours prévus du Ecko Unlimited 75 présenté par Continental.

Cependant, pas une, mais deux poussettes en fin de course l’ont relégué au cinquième rang du classement final de la course disputée samedi en soirée sur le circuit routier de 1,1 kilomètre de l’Aéroport de Mirabel au Québec.

Avant la neutralisation fatidique du 54e tour, le pilote de la voiture EpiPen-Lowe’s-St Hubert-Spectra Premium s’était forgée une avance de 3,5 secondes sur son plus proche poursuivant. Lors de la relance en double file, Lacroix placé immédiatement derrière Tagliani a fait son numéro et ce dernier s’est retrouvé troisième.

Tag a repris le deuxième rang à Lacroix, mais une dernière neutralisation au 73e passage causée par deux voitures en panne a regroupé le peloton nécessitant des tours de surtemps NASCAR. Une nouvelle bousculade à la reprise finale de la course a de nouveau été coûteuse pour le pilote originaire de Lachenaie.

En route vers la victoire, Lacroix a bousculé tout le monde, prétextant des ennuis de freins aux relances, pour terminer devant Andrew Ranger et Marc-Antoine Camirand. Alex Labbé a terminé quatrième devant Tagliani.

« Ce n’est pas la fin de course à laquelle je m’attendais, mais je n’ai rien à redire sur la voiture EpiPen-Lowe’s-St Hubert-Spectra Premium, car nous étions dominants, a mentionné Tagliani à la sortie de sa voiture. Nous avons mené le plus grand nombre de tours avec 61. Personne n’était en mesure de nous rattraper avant les deux dernières neutralisations de la course.

Les membres de l’équipe Tagliani Autosport ont fait un travail fantastique pour me donner une voiture très équilibrée. Nous méritions la victoire parce que nous étions les plus rapides, mais comme la reprise vidéo le démontre, je me suis fait carrément pousser hors-piste par la voiture 74 (Lacroix) à l’avant-dernière relance de la course. Je trouve ça poche.

Il a joué au bowling un peu avec tout le monde qui était sur sa route. Ç’a été le début de la fin pour moi parce que lors de la reprise suivante, je me suis de nouveau fait bousculer pour chuter au cinquième rang. Il faut croire que j’étais à la mauvaise place au mauvais moment. Il y a moyen de doubler en piste en respectant les autres concurrents, mais ce ne sont pas tous les pilotes qui savent le faire.

« Je suis très fier de l’équipe, car elle a réussi à mettre en piste à ICAR une voiture hyper compétitive, nous qui avons toujours connu des ennuis en course sur ce revêtement en ciment. Nous avons offert un très bon spectacle à nos commanditaires et aux amateurs venus encourager les pilotes québécois. La fin ne s’est pas déroulée comme on l’aurait voulu, mais cette série est très compétitive. On prend cette cinquième place, je tourne la page et on recommence à Toronto. »

Dix-sept pilotes ont pris le départ et seulement neuf ont croisé l’arrivée dont sept sur le tour du vainqueur. La course a été neutralisée à trois reprises durant 16 tours.

Au classement des pilotes, Tagliani monte de deux positions au sixième rang avec 148, seulement à deux longueurs de la quatrième place occupée par LP Dumoulin. La victoire de Lacroix lui donne le premier rang avec 174 points, cinq de mieux que Labbé. Ranger est troisième avec 158.

En 49 départs en NASCAR Pinty’s, Tag a inscrit cinq victoires, huit positions de tête, 19 top cinq et 31 top dix.

Les amateurs de course pourront revoir le déroulement du Ecko Unlimited 75 sur les ondes de RDS le dimanche 23 juillet à 14 heures. La cinquième étape de la série NASCAR Pinty’s sera disputée le samedi 15 juillet sur le circuit urbain de Toronto dans le cadre du Honda Indy. Alex Tagliani est le champion en titre de cette course.

Source : Max d’Orsonnens – Tagliani Autosport