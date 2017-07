Une pole-position et des résultats moins heureux en course

Kami Laliberté en F4 Allemande à Oschersleben

Quatre semaines après leur passage au Red Bull Ring autrichien, le jeune pilote québécois Kami Laliberté et ses rivaux du championnat allemand de Formule 4 renouent avec la compétition ce week-end, sur le très sinueux circuit d’Oschersleben dans le nord du pays, à l’ouest de Berlin.

D’entrée de jeu, en matinée hier vendredi, le coureur de l’équipe Van Amersfoort s’est montré très rapide lors de la première des deux séances d’essais libres au programme de la journée en inscrivant le 3e meilleur temps, à tout juste un dixième de seconde du meneur. De retour sur le tracé de 3,696 kilomètres en après-midi, cette fois Laliberté a inscrit le 6e temps le plus rapide, à moins de deux dixièmes du premier. Au total pour la journée, le Québécois a effectué 35 tours.

La seconde journée du 4e programme de la saison s’est amorcée ce matin avec la seule séance de qualifications où le Québécois a profité de son dernier tour de piste pour s’offrir la première pole-position de sa carrière en championnat allemand. Plus tard en matinée, le pilote originaire de Montréal callait au départ et glissait dès les premiers mètres à la 15e place. La difficile configuration du circuit n’allait pas lui permettre de remonter plus de trois positions et après un beau dépassement, c’est en 12e place qu’il a conclu sa première épreuve. En fin d’après-midi, partant en 7e place de la seconde épreuve au programme, Laliberté a maintenu cette position pendant plusieurs tours avant de commettre une erreur qui le força à rentrer au stand pour y changer le museau de sa monoplace. Il est revenu en piste pour compléter l’épreuve et conclure loin du vainqueur.

« La journée avait bien commencé avec une belle pole-position sur mon dernier tour, mais elle s’est mal terminée. J’ai callé au départ de la première course et lorsque j’ai réussi à me relancer, le mal était fait. La configuration utilisée ne permet pas facilement les dépassements. J’ai pu remonter de trois places et conclure en 12e position. En après-midi, vers la mi-course, j’ai commis une erreur. Je suis sorti et j’ai frappé une barrière. C’est une erreur qui m’a coûté vraiment cher. En gros, la journée avait super bien commencé et ça s’est fini plus difficilement », a conclu le pilote.

La dernière épreuve du second rendez-vous de la saison à Oschersleben est au programme pour 11 h 05 demain matin. En raison de son résultat de la première épreuve, Laliberté occupera la 12e place sur la grille de départ.

À tous moments, on peut en apprendre plus sur le championnat allemand de F4 au www.adac-motorsport.de, sur l’équipe VAR au www.vanamersfoortracing.nl et sur Kami Laliberté au www.kamilaliberte.com.