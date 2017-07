Pole position et podium pour Jesse Lazare, Chris Green et l’équipe MIA en Ontario !

Constamment aux avant-postes, tant aux essais libres, en qualification qu’en course

L’équipe Motorsports In Action (MIA) et ses pilotes montréalais Jesse Lazare et Chris Green étaient en piste ce week-end au Canadian Tire Motorsport Park, en Ontario, pour la cinquième manche de la saison de la série nord-américaine d’Endurance IMSA Continental Tire SportsCar Challenge.

Constamment aux avant-postes, tant aux essais libres, en qualification (où Chris Green décrocha la pole position), qu’en course, la McLaren 570S GT4 numéro 69 de l’équipe MIA a mené près de la moitié de l’épreuve, avant de terminer en troisième place.

Ce second podium de la saison, après celui obtenu sur le circuit de Sebring en mars dernier, vient récompenser le travail sans faille de l’équipe basée à St-Eustache (Québec), mais ne reflète pas complètement les performances des deux pilotes et de l’équipe en général. En effet, après un départ parfait, Chris Green conserva les commandes durant presque toute la première heure de course, son avance en tête culminant à près de vingt secondes. Hélas, une neutralisation suite à une sortie de route d’une voiture de la classe ST, vint anéantir l’avance que Green avait réussi à se forger. Comme tous les concurrents luttant pour la victoire, l’équipe MIA profita de cette neutralisation pour faire son arrêt aux puits et changer de pilote, Jesse Lazare relayant Green pour la seconde heure.

Mais, suite à une confusion dans la manière dont sont appliquées les règles lorsque la voiture de sécurité entre en piste, l’équipage reçut une pénalité, forçant alors Jesse à un passage par la ligne des puits à la relance de la course. Tombé cinquième, à vingt secondes du meneur, Lazare réalisa une superbe remontée pour se retrouver deuxième à dix minutes du terme. Mais, au bord de la panne d’essence, il fut contraint de ralentir dans le dernier tour, concédant ainsi une position. C’est donc la troisième place finale qui attendait l’équipe MIA pour ce seul rendez-vous de la saison devant le public canadien (les 9 autres courses 2017 ont lieu aux États-Unis).

Étonnement, c’est la seconde fois de suite que la McLaren de l’équipe MIA mène les débats et perd la course suite à une pénalité. Une semaine plus tôt sur le circuit de Watkins Glen (État de New York), Lazare et Green étaient au premier rang avant d’être relégués à la dixième place finale (catégorie GS) suite à une pénalité de deux tours, provoquée par une confusion avec la voiture de sécurité, que Lazare avait malencontreusement dépassé durant une neutralisation.

Pour le propriétaire de l’équipe Eric Kerub, le bilan de ces deux événements est fort positif avec une pole position, un podium et deux records du tour en course décrochés par Jesse Lazare et Chris Green. Avec de telles performances globales, la première victoire de l’équipe n’est plus très loin : « je crois que nous avons une fois de plus démontré avoir la meilleure combinaison possible de pilotes. On a clairement montré nos performances aux avant-postes, tant à Watkins Glen que ce week-end en Ontario » explique Eric Kerub, qui ajoute : « les pénalités reçues suite à la confusion qui s’est produite entre nos pilotes et la présence de la voiture de sécurité à un moment donné nous ont certes coûté la victoire mais je retiens aussi et surtout que notre équipe, bien que débutante dans la série, n’a fait aucune erreur de préparation, de stratégie ou lors des arrêts aux puits par exemple. On quitte le Canadian Tire Motorsport Park avec un podium, le record du tour et la pole position, c’est quand même excellent ! ».

À Watkins Glen, l’équipe avait par ailleurs engagé sa seconde McLaren GT4, la No.68 confiée comme en début de saison à l’Ontarien Kenny Wilden et l’Américain Rod Randall. Ils ont fini treizièmes en GS. Cette seconde voiture de l’équipe MIA n’était pas aux mains de Randall et Wilden au Canadian Tire Motorsport Park, elle fut plutôt prêtée pour la course à l’équipe C360R.

Le prochain rendez-vous de la série IMSA Continental Tire SportsCar Challenge aura lieu dans à peine deux semaines, soit le 21 juillet sur le circuit de Lime Rock Park, au Connecticut.

source: motorsportsinaction.com