Loeb premier leader du Silk Way Rally

Sébastien Loeb a remporté la première étape du Silk Way Rally sur son 3008DKR Maxi

Le Team Peugeot Total a réalisé un triplé.

Sébastien Loeb a signé la première victoire d’étape au Silk Way Rally sur le Silk Way Rally . Le nonuple champion du WRC a bouclé le parcours de 61km entre Moscou et Tcheboksary en 23’48.

Le Team Peugeot Total a réalisé un triplé puisque Stéphane Peterhansel suit à 29s sur le 3008DKR resté dans la version 2017 vue au Dakar, tandis que Cyril Desprès pointe à plus de 2 minutes du leader.

« C’était une spéciale compliquée, reconnaît Sébastien Loeb. Elle faisait plus de 60km et il pleuvait fort au départ. Certains passages étaient très boueux, notamment dans des champs avec des herbes hautes, et les surfaces étaient parfois glissantes.

La priorité était de ne pas se faire piéger. Ce n’était pas une spéciale où nous avons lancé une grosse attaque, il s’agissait davantage de la traverser sans encombres. Nous ouvrirons la route demain. Ce n’est pas forcément ce que nous souhaitions, mais il faut bien que quelqu’un ouvre. »

Les Mini JCW de Yazeed Al-Rajhi et Bryce Menzies sont les plus proches des Lionnes avec plus de 3 minutes de retard. Christian Lavieille suit à près de 4 minutes sur son Baicmotor BJ40L.

source: Autohebdo.fr