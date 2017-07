Jean-Francois Dumoulin  participera à sa deuxième épreuve ce weekend

En Série NASCAR Pinty’s – 4e course de la saison – Circuit ICAR

La deuxième course en sol québécois se déroulera sur le circuit ICAR (Mirabel, Québec) ce samedi 8 juillet.

Jean-François Dumoulin est impatient de démontrer la vitesse de sa voiture #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA, d’autant plus que les essais effectués sur le nouveau tracé ont été concluants.

L’équipe est déterminée à réaliser son premier podium de la saison. « Une course en soirée nécessite d’autres types d’ajustements et pour avoir déjà couru dans ce type de situation, je sais que ce sera plaisant. Avec le nouveau tracé, les possibilités de dépassement sont multipliées, plusieurs zones de freinage et la compétition sera relevée dans les virages.

Beaucoup d’action à prévoir pour les spectateurs » explique le pilote de la voiture #04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA. L’événement se déroulera sur une seule journée et le drapeau vert sera agité à 19h. Soixante-quinze (75) tours sur une piste plus courte, c’est un spectacle à ne pas manquer pour les amateurs.

« LA COURSE CONTRE LE CANCER »

Signez le bolide de votre choix et venez vous défouler avec nous! La course contre le cancer a commencé le 31 mai dernier. Faites partie du peloton de tête et venez apposer votre signature sur les bolides de Jean-François (#04 Spectra Premium / Bernier Crépeau / Groupe Bellemare / MIA) et Louis-Philippe Dumoulin (#47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare) ce week-end au Circuit ICAR (8 juillet), une équipe sera sur place pour vous accueillir.

• Horaire du week-end au http://hometracks.nascar.com/racedayschedule/nps-icar-7817-schedule• La course sera télédiffusée sur les ondes de TSN le samedi 15 juillet à midi ainsi que sur RDS le dimanche 23 juillet à 14h00.

source: Dumoulin Compétition