Eric Gagnon et Mathieu Kingsbury

Chez Excellence Peterbilt de Laval vendredi

Les voitures stock-car des deux pilotes de la Série ACT seront ce vendredi, 7 juillet de 14h30 à 18h30 au 4205, autoroute Chomedey (13), Laval chez Camions Excellence Peterbilt.

Venez rencontrer des membres d’équipe et les officiels de la Série. Profitez-en pour prendre une photo avec les puissants bolides.

Cette activité se tient en marge de la 3e manche de course de stock-car de la Série ACT qui sera disputée samedi à l’Autodrome St-Eustache. L’épreuve de 100 tours de la Série ACT est propulsée par les Camions Excellence Peterbilt de Laval. Consultez la programmation de l’épreuve sur notre site internet : www.serieact.com

Camions Excellence Peterbilt est un concessionnaire de camions neufs de la très recherchée marque Peterbilt. Fondé en 1997, Camions Excellence Peterbilt est en constante expansion. Nous disposons maintenant de notre propre atelier de carrosserie, de peinture et de soudure.

Camions Excellence Peterbilt c’est maintenant six succursales pour mieux vous servir : Sainte-Julie, Laval, St-Jacques-le-Mineur, Drummondville, Montréal et Trois-Rivières.

Camions Excellence Peterbilt, c’est plus de 300 employés qui travaillent pour vous donner le meilleur service dans le domaine du camion.

La Série ACT, la division Québécoise de l’American-Canadian Tour (ACT), organise et fait la promotion d’épreuves de stock-car sur asphalte mettant en vedette les meilleurs pilotes de la province de Québec. Le championnat 2017 compte six épreuves, disputées aux Autodrome de Montmagny et de St-Eustache.

Source : Marc Patrick Roy