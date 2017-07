Alex Tagliani à la recherche d’une première victoire en 2017

Lors de la quatrième étape de la série NASCAR Pinty’s au circuit routier ICAR

Alex Tagliani est de retour au Québec ce samedi pour disputer la quatrième des 12 étapes de la série canadienne NASCAR Pinty’s sur le circuit routier ICAR situé à Mirabel, Québec.

Pour cette septième visite de la série NASCAR à Mirabel, les pilotes vont découvrir un tracé d’une longueur de 1,1 kilomètre qui comportera sept virages. De plus, l’épreuve se déroulera en soirée sous les réflecteurs, une première pour NASCAR Canada sur un circuit routier.

Tagliani en sera à son cinquième départ à Mirabel où il a décroché deux positions de tête au volant de la voiture numéro 18 EpiPen-Lowe’s-St Hubert-Spectra Premium.

Le pilote originaire de Lachenaie a parlé des performances de ses dernières années sur l’ancienne piste de 3,6 kms établie sur l’ancien Aéroport international de Mirabel qui a fermé ses portes au transport aérien des passagers en 2004.

« J’ai décroché la pole à ICAR lors de la course inaugurale NASCAR en 2011 et ma deuxième sur ce long circuit en 2015. Mes meilleurs résultats ont été deux top cinq sur la longue piste de MIrabel, ce qui est loin de me satisfaire. Nous n’avons jamais été assez rapides à ICAR à cause de la surface en ciment. Nous avons toujours eu des difficultés à trouver l’adhérence adéquate sur ce type de revêtement.

Cette année, l’équipe a travaillé pour résoudre ce problème et j’espère que nous allons être plus compétitifs sur cette piste plus courte, a déclaré le pilote de la Dodge EpiPen-Lowe’s-St Hubert qui préfère les circuits routiers plus longs et plus rapides. Ce n’est peut-être pas l’idéal pour moi de disputer une course sur un circuit aussi court, mais du fait que le peloton de départ soit réduit à 16 ce weekend pourrait devenir un avantage.

Cependant, il va falloir ménager nos freins et surtout faire attention lors des nombreuses relances, car les accrochages risquent d’être plus nombreux et plus coûteux en pièces de rechange. Il y a cependant le côté positif pour le spectateur qui va avoir une vue complète de la piste.

Il en aura pour son argent. Il sera également intéressant de rouler en soirée. En bout de la ligne, c’est une course NASCAR en sol québécois et c’est fantastique pour nos coureurs. »

Seize pilotes sont inscrits au Ecko Unlimited 75 présenté par Continental.

Le départ de cette course de 75 tours (51,26 milles/82,5 kilomètres) sera donné samedi à 19 heures.

La séance d’essais d’une heure débutera à 11 h 15 et les qualifications à 15 h 30.

En 48 départs NASCAR Pinty’s, Tagliani a inscrit cinq victoires, sept poles, 18 top cinq et 30 top dix.

Alex Tagliani a rencontré les amateurs à l’Entrepôt RONA de Saint-Jérôme

Alex Tagliani a visité jeudi l’Entrepôt RONA de Saint-Jérôme pour rencontrer les amateurs de sports motorisés de la région et le personnel du magasin. Tagliani et son équipe de course étaient sur place avec le camion de course Tagliani Autosport et la voiture 18 EpiPen-Lowe’s-St Hubert.

Les amateurs et les clients de Lowe’s ont profité du passage d’Alex pour prendre des photos et recueillir l’autographe du célèbre pilote en plus de participer aux nombreux concours d’arrêts aux puits.

Le même scénario se répètera toute la saison dans un magasin Lowe’s ou RONA situé dans la ville où sera disputée une course de la série NASCAR Pinty’s.

Les amateurs et les médias sont invités à rencontrer Alex qui se fait toujours un plaisir de poser pour des photos et pour signer des autographes. Ces rencontres avant course se dérouleront de mai à septembre soit dans un magasin Lowe’s, RONA ou Réno-Dépôt situé dans la ville où sera disputée l’une des 12 courses de la série NASCAR Pinty’s.

Lors de ces évènements, Lowe’s Canada s’associe à EpiPen pour mieux faire connaître les risques associés aux allergies alimentaires. EpiPen, un autre commanditaire principal d’Alex Tagliani, fabrique les auto-injecteurs EpiPenMD pour le traitement d’urgence des réactions anaphylactiques.

Source : Max d’Orsonnens