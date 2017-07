Simon Dion-Viens de retour en piste à Mirabel ce week-end!

À l’occasion du Grand Prix Ecko Unltd 100 en Série Nascar Pinty’s

Simon Dion-Viens sera de retour en piste ce week-end à l’occasion du Grand Prix Ecko Unltd 100 qui se tiendra sur le circuit d’ICAR à Mirabel.

Au volant d’une nouvelle voiture Dodge Challenger #25 aux couleurs de Castrol Canada et supportée par Bestbuy Pièces d’autos, WE Finances et Olivier Kamouraska Chrysler, Dion-Viens aborde la fin de semaine avec beaucoup de confiance.

« J’ai été en mesure d’effectuer des essais avec l’équipe CBRT et la voiture de circuit routier la semaine dernière. La voiture Dodge #25 était stable et rapide, donc j’aborde le week-end prochain avec optimisme » nous explique le pilote du Kamouraska.

« J’ai très hâte de rouler devant le public québécois à ICAR. Il s’agit d’une nouvelle formule cette année car nous utilisons la configuration « short track« et il risque d’y avoir beaucoup d’action en piste. Il s’agit d’un circuit glissant que j’affectionne particulièrement et j’ai déjà connu beaucoup de succès et plusieurs victoires par les années antérieures sur cette piste. » conclut Simon.

L’action débutera ce samedi le 8 juillet par les pratiques et les qualifications. Le drapeau vert sera agité pour la course en soirée à partir de 19h.

Simon Dion-Viens tient d’ailleurs à remercier ses principaux partenaires : Castrol Canada, BestBuy Pièces d’Autos, WE Finances, Olivier Kamouraska Chrysler, Le Grand Prix de Trois-Rivières, Le Guide de l’Auto, les Entreprises Rémi Charest, le FM107, KOMSTK Wrap/design et Construction Luc Moreau.

Vous pouvez suivre les activités de l’équipe de course et de Simon Dion-Viens sur Facebook/ Instagram @sdvautosport

source: Communiqué – Simon Dion-Viens