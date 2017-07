Kevin Lacroix visera la victoire en NASCAR Pinty’s

Au circuit ICAR de Mirabel samedi

Kevin Lacroix sera de retour au volant de la voiture #74 Bumper To Bumper/ Total/ Go Fast / PFC Brakes/ Gates Corporation dans la série NASCAR Pinty’s.

Dans le cadre de la course ECKO Unlimited 100 présentée par Continental Tires le 8 juillet prochain sur le circuit ICAR à Mirabel.

Cette course sur circuit routier vient à point dans la saison puisque Lacroix a connu des ennuis mécaniques avec son bolide réservé pour les ovales.

Bien qu’il n’ait pas obtenu les résultats escomptés lors des deux derniers rendez-vous, la constance lui permet de rester en 2ème position au championnat, tout juste en arrière du meneur.

C’est sur le Circuit ICAR, sur l’ancien aéroport de Mirabel, en 2015, que Kevin avait signé sa première victoire dans la série canadienne de NASCAR. En 2016 il avait terminé sur la troisième marche du podium, suite à des ennuis mécaniques.

« Cette année, avec ma voiture préparée par l’équipe Bumper To Bumper, je compte bien re-signer mon exploit de 2015, » affirme le pilote originaire de Saint-Eustache.

Par contre, le tracé sera différent que celui utilisé dans les années précédentes. En effet, ce sera sur la petite piste que de déroulera le Grand Prix. Moins de virages, plus de chances de dépassements, cette initiative du Circuit ICAR a pour but de rassembler le peloton et offrir une meilleure course aux spectateurs.

En plus de changer le tracé, ce sera maintenant un événement tenu sur une seule journée. Le départ de la course sera donné à 19h00 pour une épreuve de 75 tours de soirée.

« Nous avons fait des essais sur la petite piste récemment et je suis très confortable sur ce tracé, » explique Kevin. « II y aura plus d’action que les années précédentes, ça, c’est certain! La course aurait dû être sur le petit tracé depuis longtemps déjà. »

Kevin tient à remercier ses commanditaires Bumper To Bumper, Total, Go Fast, PFC Brakes et Gates Corporation, un partenariat entre compagnies engagées qui reflète excellence, ambition et victoire. « Nous sommes prêts pour les deux prochaines épreuves de NASCAR Pinty’s ! » conclut Kevin.

Circuits Résultats

Canadian Tire Motorsport Park 1er

Delaware Speedway 5ème

Autodrome Chaudière 6ème

source: Service Presse