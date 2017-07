Wolff : le chapitre de Bakou est clos

Toto Wolff, le président exécutif de Mercedes Motorsport, a assuré que l’épisode de l’accrochage entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton était terminé

Si le président exécutif de Mercedes Motorsport regrette que la victoire est échappée à son équipe lors de la dernière épreuve, l’Autrichien préfère se concentrer sur les performances à réaliser ce week-end au Red Bull Ring à Spielberg où le constructeur étoilé reste sur 3 victoires.

« Chaque grande saison de F1 est marquée par une grande rivalité, note Toto Wolff. Nous avions eu l’an dernier une lutte interne entre Lewis et Nico (Rosberg) et il semblerait que cette année offre un duel entre Ferrari et Mercedes et Lewis et Sebastian.

Si cela a démarré calmement, ce n’était qu’une question de temps avant que la lutte ne devienne plus féroce et controversée. Ce moment est arrivé à Bakou et nous avons vu les résultats avec les tensions sur la piste. »

« Nous avons désormais passé ce moment et le chapitre est désormais clos. La réunion qui s’est tenue lundi concernait la FIA et Sebastian et elle a abouti aux conclusions que l’on connaît. Nous nous concentrons sur nous-mêmes depuis Bakou et nous retravaillé la conception de la protection du cockpit qui a coûté la victoire à Lewis il y a deux semaines. »

« Il y a un grand respect entre Mercedes et Ferrari, deux grandes marques dans le sport automobile, non seulement car la lutte est engagée en piste mais aussi parce que nous partageons le même objectif : voir la F1 s’épanouir. Les nouveaux propriétaires (Liberty Media) pouvaient difficilement espérer un meilleur début dans cette discipline avec ce duel épique entre Mercedes et Ferrari. Avec Red Bull racing en mesure de gagner, la F1 offre un grand spectacle. »

Mercedes visera un 4e succès consécutif sur le tracé du Red Bull Ring, mais le nouveau règlement incite Toto Wolff à la prudence.

« C’est toujours spécial pour moi de revenir à Spielberg car c’est là que j’ai commencé comme pilote en faisant mes premiers tours de roues sur l’ancien tracé d’Österreichring et ce circuit reste dans ma coeur.

Depuis, Dietrich Mateschitz (le propriétaire de Red Bull) a réalisé des investissements impressionnants dans les structures et la région et c’est une source de fierté en Autriche d’avoir un tracé de classe mondiale dans le pays, reconnaît Toto Wolff. Ce déplacement a réussi à Mercedes ces trois dernières années, mais on recommencera de zéro ce vendredi en raison du nouveau règlement. »

Mercedes a pris la tête du Championnat Constructeurs après Bakou en disposant de 24 points d’avance sur la Scuderia Ferrari, mais Sebastian Vettel possède désormais 14 unités d’avance sur Lewis Hamilton.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis